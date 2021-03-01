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Глава МВД Аваков: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет
Источник материала: Партизан
Виновность или невиновность фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета должен определить суд присяжных, который рассматривает это дело, подчёркивает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесёт атакующая или защищающая сторона.....Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1" в понедельник.
Он подчеркнул,
Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".
По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.
Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.
25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
Справочно
Основатель сайта «Белорусский партизан» журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство.
В Беларуси Павел работал на телевидении, в печатных СМИ. Был задержан и осужден. Он провел в заключении 3 месяца. В деле освобождения Павла Шеремета не последнюю роль сыграл президент России Борис Ельцин. С 1998-го Павел Шеремет назначен спецкором двух информационных программ «ОРТ» – «Время» и «Новости». А в начале следующего года он занял пост шеф-редактора корреспондентской сети информационных программ главного канала страны. Одно время журналист вел аналитическую программу «Время».
В начале нулевых занимался кинодокументалистикой. Журналистская деятельность Павла Шеремета в Украине началась с сотрудничества в 2012 году с популярной интернет-газетой «Украинская правда». В течение 2013 года на телеканале «ОТР» вел аналитический блок «Прав? Да!». В начале июня 2015 года Павел Шеремет начал авторский проект на украинском телеканале «24», который назывался «Диалоги». А осенью того же года и по апрель 2016-го был ведущим украинского «Радио. Вести».
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Виновность или невиновность фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета должен определить суд присяжных, который рассматривает это дело, подчёркивает...
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