Типовую «хрущёвку 60-х» реконструировали в Лидском музее

Источник материала: ОНТ

В Лиде реконструировали «Хрущёвку 60-х». Сегодня в музейной «квартире» отметили новоселье. Хозяева гостям говорят: «Чувствуйте себя как дома». Экспонаты трогать можно и даже нужно. Эти вещи ещё у многих вызовут ностальгию по временам надежд и ожиданий, когда всерьёз поверили в возможность построения коммунизма.





С чего начинается «светлое будущее»? Тогда, в 1960-х, и сейчас кошка первой входит в новую квартиру. «Маленькая, зато своя» – это о ней было сказано. «Хрущёвка» – типовое жильё, но всё же счастье для миллионов семей. Ушли из землянок, бараков, коммуналок.

Татьяна Никифорова, куратор проекта «Хрущёвка 60-х»: «Логично представить продукцию предприятий нашего города, которую оставляли у порога, приходя в дом. Это обувь. Лидская обувная фабрика: галоши».

В музейной «хрущёвке», по легенде, живёт инженер-строитель. Представим, что это уроженец Могилёва Виталий Лагутенко. Дед лидера рок-группы «Мумий Тролль» разработал первые серии «панелек». Двушка в те дни – роскошь. 42 квадратных метра.

Татьяна Никифорова, куратор проекта «Хрущёвка 60-х»: «Сырок творожный, масло сливочное молочно-консервного завода нашего города. И это оригинальные муляжи. Они изготавливались для выставок. Доказательство того, что это заводской образец – крышка закрыта фабричным способом. В такой упаковке лидяне приносили домой сметану».

Локальные бренды – то, что отличает лидскую «хрущёвку» от «квартир-близнецов» до самого Владивостока. Лидян до сих пор просят «поскрести по сусекам». Так получили в дар газовую плиту. Читая подшивку районной газеты «Уперад», делали реконструкцию.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея: «60-е годы – это было не так уж и давно. И очень многие предметы ещё хранятся в наших квартирах, о многих мы помним. А некоторые уже, конечно, предметы, которые попадают в такую интересную акцию, которая запущена у нас в музее, – "Это что за экспонат?"».

Это сегодня во всех квартирах телевизоры. В 1960-х хозяин чёрно-белого «Немана» мог с полным основанием смотреть на соседей свысока. Было «Время» – собирались у экрана подъездом. Пили кофе, произведённый в Лиде, умели говорить друг с другом.

«А из нашего окна...» – стандартный советский двор. Это фотография в интерьере «хрущёвки». С экстерьером сложнее. Уже не получится, как с героем известного фильма, который, попав в другой город, не смог отличить дом от своего – такого же типового. Кстати, улица Строителей в Лиде тоже есть. Остался и небольшой квартал пятиэтажек 1960-х. Уходящая натура и, безусловно, объект культурного наследия, когда всего одна малогабаритная квартира может стать музеем большого исторического контекста.

Теперь говорит Москва и покажет скоро целый мемориальный район «хрущёвок». Это будет памятник одному из крупнейших социальных экспериментов в мире. Для каждой семьи маленькое жильё, но своё. По «красным датам» в музее обещают сервировать стол.

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