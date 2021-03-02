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Билл Гейтс сделал прогноз по срокам окончания пандемии

02.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Билл Гейтс сделал прогноз по срокам окончания пандемии

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз, когда может закончиться пандемия COVID-19, передает CNN.

По словам бизнесмена, мир может не успеть вернуться к «нормальному состоянию» до 2022 года.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты смогут вернуться к «почти нормальной жизни» уже этой осенью. К этому времени должны открыться почти все школы, заработать многие рестораны, начнут проводиться спортивные мероприятия.

Но для полной победы над пандемией Билл Гейтс считает необходимым «помочь всему миру» с вакцинацией. Он имеет в виду то, что препараты от COVID-19 сейчас имеют преимущественно богатые страны. Бизнесмен напомнил, что его фонд Gates Foundation занимается созданием дополнительных предприятий для увеличения производства вакцин.

Фото: Global Look Press

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Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз, когда может закончиться пандемия COVID-19, передает CNN. По словам бизнесмена, мир...
 
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