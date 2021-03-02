ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Открылась выставка к 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы

02.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Открылась выставка к 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы

Не «толькі марная трава». Выставка к 125-летию со дня рождения легендарного Кондрата Крапивы открылась в Музее истории Великой Отечественной войны.


Экспозиция с архивными фотографиями и документами. Здесь же личные вещи литератора. Памятный вечер включил песни в исполнении известных артистов, фрагменты спектаклей и документальной ленты о народном писателе БССР, родившемся на территории современной Узденщины. Юные земляки показали сегодня театральную постановку по мотивам произведений автора.  

Выставка в музее не случайна: баснописец прошел четыре войны. Только сражался драматург не столько обычным оружием, сколько талантом: писал сатирические стихи, фельетоны, эпиграммы для фронтовых газет. Вся коллекция изданий насчитывает более 300 экземпляров.   

Сегодня Кондрат Крапива считается главным белорусским сатириком. Его едкие байки до сих пор актуальны, а пьеса «Хто смяецца апошнiм» поставлена в 120-ти театрах мира. Литературные критики называют Крапиву патриархом белорусской сатиры и ставят на один уровень с Эзопом и Крыловым.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не «толькі марная трава». Выставка к 125-летию со дня рождения легендарного Кондрата Крапивы открылась в Музее истории Великой Отечественной войны. Экспозиция с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 90 гадоў Міхаілу Гарбачову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by