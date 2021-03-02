Открылась выставка к 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы

Источник материала: ОНТ

Не «толькі марная трава». Выставка к 125-летию со дня рождения легендарного Кондрата Крапивы открылась в Музее истории Великой Отечественной войны.





Экспозиция с архивными фотографиями и документами. Здесь же личные вещи литератора. Памятный вечер включил песни в исполнении известных артистов, фрагменты спектаклей и документальной ленты о народном писателе БССР, родившемся на территории современной Узденщины. Юные земляки показали сегодня театральную постановку по мотивам произведений автора.

Выставка в музее не случайна: баснописец прошел четыре войны. Только сражался драматург не столько обычным оружием, сколько талантом: писал сатирические стихи, фельетоны, эпиграммы для фронтовых газет. Вся коллекция изданий насчитывает более 300 экземпляров.

Сегодня Кондрат Крапива считается главным белорусским сатириком. Его едкие байки до сих пор актуальны, а пьеса «Хто смяецца апошнiм» поставлена в 120-ти театрах мира. Литературные критики называют Крапиву патриархом белорусской сатиры и ставят на один уровень с Эзопом и Крыловым.

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