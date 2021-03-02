Minsk World: скидки к 8 Марта на квартиры в новых домах

Источник материала: ОНТ

Первый день весны. И новые предложения от крупнейшего застройщика страны. Своя квартира в Минске для семьи со стабильным доходом – объективная реальность. В марте есть ещё и особые условия для представительниц прекрасного пола. А в комплексе Minsk World в продажу поступили квартиры в ещё трех новых домах. Есть из чего выбрать. И сравнить условия застройщика с рынком.





Нет лучшего сезона, чтобы выбрать себе квартиру, открыть бизнес в новом помещении. Простая математика. За 10 лет аренды жилья в столице тратите больше 30 тысяч долларов в эквиваленте. Просто отдаёте. Но можно жить в своём! И ни от кого не зависеть. В комплексе Minsk World – возможность платить за своё, не отдавать деньги впустую. И здесь снова старт продаж квартир в новых домах.

Дом «Вена» в квартале «Центральная Европа». Удачное место. Через дорогу возводят Международный финансовый центр. Рядом будет и самый крупный в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В шаговой доступности и новый городской парк. Дома в этом квартале запроектированы на значительном расстоянии друг от друга. Между ними – зеленая зона, деревья.

В этом доме цена квартир от 2 600 рублей за квадратный метр. Из преимуществ – свободная планировка и возможность объединять апартаменты. На первом этаже – отдельные входы. На втором – террасы, на третьем – «французские балконы». Много дизайнерских решений. Квартиры можно объединять, делать необходимое количество комнат любой площади.

Дом «Вена» – первая новостройка в квартале «Центральная Европа», где уже продают квартиры. Ждать заселения не придётся долго. Сдают дом во второй половине этого года. Внимание, менее чем через полгода!

Новостройки начинают продавать и в «Средиземноморском» квартале. Он тоже в самом центре комплекса. Через дорогу – Международный финансовый центр. Дома «Канны» и «Монако». На первых этажах по шесть административно-торговых помещений с отдельными входами! Minsk World – новый комплекс, город в городе. Здесь всё для жизни. И здесь то самое место, где стоит развивать бизнес, и место, где есть гарантированный успех. Дмитрий Стронгин видит большую перспективу в инвестиции именно в коммерческие помещения в комплексе. Это удачные вложения. И задел на будущее.

Дмитрий Стронгин: «У меня коммерческое помещение в доме "Волна"».

Есть и коммерческий план. Помещение в «Волне» будут сдавать в аренду. За невысокую плату. Это инвестиции на будущее, которые окупятся при самом неблагоприятном раскладе через 10 лет. А может, и куда быстрее.

Дмитрий Стронгин: «Помещение небольшое. 30 квадратов. Для небольшого бизнеса – это нормально. После третьей линии метро будет четвертая. Это тоже плюс. Будет поток людей в течение рабочего дня. Это будет плюс для района. Это самый компактный комплекс с такой инфраструктурой».

Коммерческие помещения – это сервис для тысяч жителей, которые станут обладателями квартир в новом комплексе. Коммерческие помещение предусмотрены практически во всех домах на первых этажах. И это удобство и комфорт.

Вернёмся к «Средиземноморскому» кварталу. Здесь будут два детских сада, спортивные и игровые площадки, прогулочная зона. И сдадут дома «Канны» и «Монако» совсем скоро – уже летом.

Minsk World – это город в городе. Через комплекс идёт новая линия метро. Часть станций уже запущена. От центра – всего пара минут. Вся инфраструктура. И в том числе для развития бизнеса. Международный финансовый центр строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами. Это тысячи новых рабочих мест. Всё сделано для того, чтобы здесь жить. 8 школ и 12 детских садов, медицинские центры. Даже велодорожки между кварталами.

Вернёмся к вопросу, когда покупать. Сейчас покупать. Лучшего времени не будет. Вспомните, сколько стоит арендовать жилье, и умножьте на 10 лет. Застройщик предлагает беспроцентную рассрочку на 100 месяцев. Это 8 лет. Но платите за своё. И для девушек и женщин в марте – особые условия. Скоро праздник!

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