Ученые выявили неожиданное полезное свойство шоколада

Источник материала: ОНТ

Ученые из американского медицинского колледжа Бейлор выяснили, что шоколад способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследование опубликовали в European Journal of Preventive Cardiology .

Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между употреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний, которые впоследствии приводят к инфаркту. Полученные данные показали, что у тех, кто ел шоколад, предрасположенность к развитию ишемической болезни сердца была ниже на 8%.

При этом не стоит употреблять шоколад слишком часто. Достаточно даже одного раза в неделю.

Исследователи объясняют это содержанием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Эти элементы укрепляют сердце и способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина.

Фото: Pixabay

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