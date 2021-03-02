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Ученые выявили неожиданное полезное свойство шоколада
Источник материала: ОНТ
Ученые из американского медицинского колледжа Бейлор выяснили, что шоколад способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследование опубликовали в
Специалисты проанализировали данные 300 тысяч пациентов и установили связь между употреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний, которые впоследствии приводят к инфаркту. Полученные данные показали, что у тех, кто ел шоколад, предрасположенность к развитию ишемической болезни сердца была ниже на 8%.
При этом не стоит употреблять шоколад слишком часто. Достаточно даже одного раза в неделю.
Исследователи объясняют это содержанием в шоколаде стеариновой кислоты, флавоноидов и полифенолов. Эти элементы укрепляют сердце и способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина.
Фото: Pixabay
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Ученые из американского медицинского колледжа Бейлор выяснили, что шоколад способен улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследование...
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