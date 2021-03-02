В Новополоцке горел рынок: предприниматели подсчитывают ущерб

Источник материала: ОНТ

В Новополоцке предприниматели подсчитывают ущерб после ночного пожара – горел рынок.





До приезда спасателей с огнём самостоятельно пытался справиться сторож. Но огнетушителем остановить пламя не получилось. Работник покинул здание, он не пострадал. Расчеты МЧС справились с огнем за считанные минуты. Всего пострадали восемь торговых павильонов, четыре – выгорели полностью.

Пострадало и само здание, без косметического ремонта не обойтись. Это центральный продуктовый рынок стотысячного Новополоцка, где горожане покупают фермерские продукты. Одна из предварительных версий – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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