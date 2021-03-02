В Польше отметили День памяти «отверженных солдат» – отряда, который убил 79 белорусов

Источник материала: ОНТ

Первый день весны в Польше – это еще и Национальный день памяти «отверженных солдат». Так соседи называют участников антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов прошлого века боролись за независимость страны. Среди тех, кого в Польше возвели в статус национальных героев, есть и неоднозначные личности. Ромуальд Райс по кличке Бурый участвовал в карательных операциях против белорусов. Так в честь кого готовы маршировать польские националисты?





Анонс марша в честь «проклятых солдат» наделал немало шума. Сегодня это, пожалуй, самая громкая тема не только для историков и политологов.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Кто такие "проклятые солдаты"? Это те, кто продолжал антисоветское сопротивление после 1945 года, после того, как армия Крайова перестала существовать как единая организованная сила, это те, кто не смирились с поражением».

Среди тех, кого сегодня чествуют в Польше, и человек по имени Ромуальд Райс. Кличка Бурый. Он и его отряд уже после войны, в 1946 году, сжёг пять деревень на территории Восточной Польши. Там жили православные белорусы. 79 человек трагически погибли, среди них женщины и дети. Кого-то сожгли, других добивали с особой жестокостью.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ: «Там не только заживо сжигали, там и убивали топорами. Само зверство было изощренное. Эти убийства были не по причине того, что люди взяли оружие против них, а исключительно по этнической и религиозной причине».

В польском Институте национальной памяти приравняли сей факт к некому недоразумению. Мол, да, признаки геноцида усматриваются, но Бурый не действовал с намерением уничтожить православную белорусскую общину. Он якобы создал ситуацию, с которой не совладал. Люди не должны были пострадать ни при каких обстоятельствах, но оказались убиты.

В итоге с 2016 года по Гайновке, которую сожгли Бурый и его отряд, в знак уважения маршем шагают польские националисты. Впрочем, в этом году марша не было – не осмелились.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси: «Мы твердо убеждены, что преступников, вроде Бурого, оправдать невозможно, а героизировать недопустимо, и для нас это свято. Мы никогда не будем равнодушны ни к попыткам осквернить память наших соотечественников, ни прославить военных преступников, ни оправдать убийство мирных жителей, сожжение деревень и кровавые рейды».

Белорусский МИД раскритиковал акцию «проклятых солдат», дав понять, что не допустит исторических искажений – вещи необходимо называть своими именами. Сегодня же в Гайновке активисты общественного движения «Граждане Польши» почтили память жертв Райса – той самой карательной операции, которую он и его отряд осуществили в 1946-м на землях Белосточчины. Но память об этом все еще свежа.

В Министерстве иностранных дел Беларуси подчеркнули, что искренне заинтересованы в нормализации отношений с Польшей. И недопущение героизации нацизма будет хорошим шагом навстречу добрососедству.

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