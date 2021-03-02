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В Польше отметили День памяти «отверженных солдат» – отряда, который убил 79 белорусов

02.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше отметили День памяти «отверженных солдат» – отряда, который убил 79 белорусов

Первый день весны в Польше – это еще и Национальный день памяти «отверженных солдат». Так соседи называют участников антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов прошлого века боролись за независимость страны. Среди тех, кого в Польше возвели в статус национальных героев, есть и неоднозначные личности. Ромуальд Райс по кличке Бурый участвовал в карательных операциях против белорусов. Так в честь кого готовы маршировать польские националисты?


Анонс марша в честь «проклятых солдат» наделал немало шума. Сегодня это, пожалуй, самая громкая тема не только для историков и политологов.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ«Кто такие "проклятые солдаты"? Это те, кто продолжал антисоветское сопротивление после 1945 года, после того, как армия Крайова перестала существовать как единая организованная сила, это те, кто не смирились с поражением».

Среди тех, кого сегодня чествуют в Польше, и человек по имени Ромуальд Райс. Кличка Бурый. Он и его отряд уже после войны, в 1946 году, сжёг пять деревень на территории Восточной Польши. Там жили православные белорусы. 79 человек трагически погибли, среди них женщины и дети. Кого-то сожгли, других добивали с особой жестокостью.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ«Там не только заживо сжигали, там и убивали топорами. Само зверство было изощренное. Эти убийства были не по причине того, что люди взяли оружие против них, а исключительно по этнической и религиозной причине»

В польском Институте национальной памяти приравняли сей факт к некому недоразумению. Мол, да, признаки геноцида усматриваются, но Бурый не действовал с намерением уничтожить православную белорусскую общину. Он якобы создал ситуацию, с которой не совладал. Люди не должны были пострадать ни при каких обстоятельствах, но оказались убиты.

В итоге с 2016 года по Гайновке, которую сожгли Бурый и его отряд, в знак уважения маршем шагают польские националисты. Впрочем, в этом году марша не было – не осмелились.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси: «Мы твердо убеждены, что преступников, вроде Бурого, оправдать невозможно, а героизировать недопустимо, и для нас это свято. Мы никогда не будем равнодушны ни к попыткам осквернить память наших соотечественников, ни прославить военных преступников, ни оправдать убийство мирных жителей, сожжение деревень и кровавые рейды». 

Белорусский МИД раскритиковал акцию «проклятых солдат», дав понять, что не допустит исторических искажений – вещи необходимо называть своими именами. Сегодня же в Гайновке активисты общественного движения «Граждане Польши» почтили память жертв Райса – той самой карательной операции, которую он и его отряд осуществили в 1946-м на землях Белосточчины. Но память об этом все еще свежа. 

В Министерстве иностранных дел Беларуси подчеркнули, что искренне заинтересованы в нормализации отношений с Польшей. И недопущение героизации нацизма будет хорошим шагом навстречу добрососедству.  

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Первый день весны в Польше – это еще и Национальный день памяти «отверженных солдат». Так соседи называют участников антисоветского подполья, которые во второй...
 
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