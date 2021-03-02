ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

02.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

Политический кризис в Армении сегодня получил развитие. Премьер-министр Никол Пашинян допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления. 


Вечером в Ереване прошли одновременно два митинга – сторонников и противников Пашиняна. Вторые требуют его немедленной отставки, обвиняя главу Кабмина в предательстве народа, сдаче Нагорного Карабаха и экономических проблемах страны. На провластном митинге Никол Пашинян заявил о планах провести референдум в октябре, в результате которого либо будет принята новая Конституция, либо страна перейдет от парламентской к полупрезидентской форме правления. По словам премьера, это гарантирует стабильность в Армении и исключит «формирование внутриполитических кризисов» в будущем. Акции протеста в стране не прекращаются с ноября – после капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический кризис в Армении сегодня получил развитие. Премьер-министр Никол Пашинян допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления.  Вечером в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 90 гадоў Міхаілу Гарбачову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by