Пашинян допустил возврат Армении к полупрезидентской форме правления

Источник материала: ОНТ

Политический кризис в Армении сегодня получил развитие. Премьер-министр Никол Пашинян допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления.





Вечером в Ереване прошли одновременно два митинга – сторонников и противников Пашиняна. Вторые требуют его немедленной отставки, обвиняя главу Кабмина в предательстве народа, сдаче Нагорного Карабаха и экономических проблемах страны. На провластном митинге Никол Пашинян заявил о планах провести референдум в октябре, в результате которого либо будет принята новая Конституция, либо страна перейдет от парламентской к полупрезидентской форме правления. По словам премьера, это гарантирует стабильность в Армении и исключит «формирование внутриполитических кризисов» в будущем. Акции протеста в стране не прекращаются с ноября – после капитуляции Еревана в Нагорном Карабахе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram