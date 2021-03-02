С 1 марта правила фотофиксации нарушений на дорогах начинают работать по-новому

Источник материала: ОНТ

Алёна Бартошевич, автолюбитель: «У меня двое детей. Я понимаю, что состояние машины – это состояние моей семьи. Обязательно в сервис-центре полностью проверяю, заменяю то, что надо, расходники какие-то уже износились. И конечно же, едем уже – получаем корочку и разрешение».

Ещё в январе на станциях техосмотра было достаточно оживленно. Февральские морозы умерили спрос на процедуру, но специалисты заметили: чем ближе весна, тем сильнее ажиотаж.

Михаил Ващило, заместитель начальника управления организации Гостехосмотра: «В Минске работает 31 диагностическая станция. У нас есть две универсальные линии, принимают все типы категорий транспортных средств. Где-то в день проходит 120 машин, работают две смены инженеров по техническому осмотру».

На время прохождения техосмотра влияет и состояние машин. Зачастую у автомобилей при осмотре выявляется около 20% неисправностей. Это и удлиняет путь к заветному талону.

Михаил Ващило, заместитель начальника управления организации Гостехосмотра: «И вчера, и позавчера наблюдались очереди, больше 100 машин регулярно находится в очереди. Но, как я сказал, мы приняли исчерпывающие меры: мы вывели всех инженеров по техническому осмотру. За 30-25 минут до окончания рабочей смены мы предупреждаем уже автовладельцев, чтобы они ориентировались и смотрели по состоянию: успеют они заехать на линию или им лучше приехать завтра».

С 1 марта правила фотофиксации нарушений начинают работать по-новому. Наряду с контролем скоростного режима камерой будет считываться и наличие или отсутствие свидетельства о техосмотре.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска: «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником является физическое лицо, предусматривает ответственность в виде штрафа до трех базовых величин. В случае повторного совершения данного правонарушения предусмотрена административная ответственность от двух до пяти базовых величин».

С началом дачного сезона спрос на процедуру, конечно, не пропадет. Оно и понятно – ездить хочется, а вот получить штраф – нет. К тому же по новой редакции административного Кодекса стоимость проведения техосмотра для легкового автомобиля может быть в разы меньше штрафа за его отсутствие.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram