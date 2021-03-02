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Глава КГК после встречи с Лукашенко обвинил аптеки в наживе на белорусах

02.03.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси готовятся новые меры по ограничению цен на лекарственные препараты, они «скоро будут анонсированы со стороны Совета министров, а может быть, и главы государства», заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

Глава КГК после встречи с Лукашенко обвинил аптеки в наживе на белорусах

«Особенно в нынешних условиях, когда аптеки, пользуясь ситуацией, фактически наживаются на наших гражданах. Президент отметил, конечно, что такого рода ситуаций у нас не может быть в принципе», — сказал он в программе «Разговор у президента», показанной вечером 1 марта на телеканале «Беларусь 1».

По словам Герасимова, был предпринят ряд мер, цены пошли вниз. «Но, по нашему мнению, недостаточно. Кто-то снизил на 0,2%, кто-то — достаточно серьезно, кто-то вообще не снизил. Отчасти этому вопросу поможет постановление Совмина, которое принято, о недопущении повышения цен (от 23 февраля № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». — БелаПАН.)», — отметил руководитель ведомства.

Как сообщалось, на встрече с Герасимовым 1 марта Александр Лукашенко поручил «привести в чувство» частные аптеки. «Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства — на особый контроль», — подчеркнул он.

Для увеличения поступлений в бюджет власти с 2021 года приняли решение отменить ряд налоговых льгот. В частности, поставщики лекарств и медикаментов с нового года стали платить НДС в размере 10% (ранее лекарства и медикаменты не облагались НДС, поскольку действовала налоговая льгота).

После этого стали фиксироваться массовые случаи повышения цен на лекарства. В феврале Комитет госконтроля провел мониторинг 130 аптек и установил, что в стране «повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты как пропорционально новой ставке налога на добавленную стоимость, так и в связи с повышением аптечными сетями размера применяемых торговых надбавок».

В некоторых случаях, по данным КГК, определенные лекарства подорожали на 35-40%.

 
 
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В Беларуси готовятся новые меры по ограничению цен на лекарственные препараты, они «скоро будут анонсированы со стороны Совета министров, а может быть, и главы...
 
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