«Отнять деньги и посадить – не сработает». Как сделать, чтобы бизнес не уходил от налогов?

Вчера в ходе встречи с главой Комитета государственного контроля Василием Герасимовым Александр Лукашенко предложил ввести ответственность за получение зарплаты в конвертах.





По его словам, властям страны в деле борьбы с выплатой зарплат в конвертах никак не обойтись без специалистов КГК.





«Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть», – заявил Лукашенко.





Он также предложил главе Госконтроля ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах деньги.





Лукашенко обратил внимание, что в любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание.





«Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственность. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз – заплатил хороший штраф. Ну, а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие, – подчеркнул Лукашенко.





Заметим, что тему зарплат в конвертах он поднимает за последнее время уже не первый раз. Буквально в конце января Лукашенко потребовал резкого ужесточения ответственности за неуплату налогов.





Популистские меры





Неодократный возврат Лукашенко к вопросу неуплаты налогов и зарплаты в конвертах прокомментировал «Ежедневнику» старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.





«В последнее время Лукашенко и правительство озвучивают ряд старых добрых популистских мер, которые вроде бы уже ушли в историю, но периодически в моменты кризиса они снова появляются, – отметил собеседник. – Это все вещи одного порядка: заморозка цен, борьба со спекулянтами и посредниками, борьба с теми, кто платит «зарплату в конвертах». Это все из набора мер популистских политиков».





Как признался экономист, сам он сомневается, что зарплаты в конвертах – это очень распространенная практика в Беларуси. На его взгляд, в сравнении с Украиной и Россией в Беларуси все достаточно хорошо с платежной дисциплиной. Люди привыкли платить налоги, они знают, что с белорусскими правоохранительными органами лучше не шутить.





Между тем, одной из причин выплат зарплат в конвертах в любой стране мира чаще всего являются высокие налоги, отметил Лев Львовский.





«Однако, я хочу обратить внимание на один из важных принципов в экономике: если у вас (государства) не хватает денег, надо заработать больше денег, а не искать, у кого их можно отнять», – сказал он.





В нашей стране, считает эксперт BEROC, данные действия властей продиктованы верой в то, что в целом экономике все хорошо, а деньги не доплачивают какие-то люди.





«Там считают, что если мы их сейчас найдем, деньги отнимем, посадим всех посредников, обеспечивающих экономические сделки, прикроем спекулянтов, то тогда все станет хорошо. Однако такая экономическая парадигма устарела десятки лет назад», – отметил он.





В Беларуси же есть объективные причины проблем в экономике, добавил Лев Львовский.





Как бороться с теневой экономикой?





В целом, отметил экономист, в работе по уменьшению объема теневого рынка главное – создавать условия для роста частных предприятий.





Во-первых, необходимо упростить все процедуры, в том числе с регулированием и уплатой налогов, уверен экономист.





«Надо сделать все схемы и процедуры максимально простыми и прозрачными. И в этом Беларусь за последние годы добилась успехов. Сегодня зарегистрировать ИП стало гораздо проще, чем это было раньше», – считает собеседник.





Сами же правила должны быть не только прозрачными, но и стабильными.





«Поскольку если менять Налоговый кодекс раз в месяц, то даже самый добросовестный налогоплательщик будет делать что-то не так, поскольку просто не будет успевать ориентироваться в изменении правил», — отметил Львовский.





Второе, подчеркнул он, законопослушность предпринимателя не должна убивать его стимул к ведению бизнеса и экономическую целесообразность существования фирм. Бизнес должен понимать и верить, что если он все делает по правилам, то ему ничего не угрожает.





«А у нас есть сейчас проблема с этим. Некоторые репрессии, в том числе и в отношении бизнеса, довольно случайные, и слабо соотносятся с тем, насколько бизнес играет по правилам и соблюдает все законы», – продолжил эксперт.



Важно – доверять государству





Третья мера связана с тем, что некоторые налоги могут убить конкурентоспособность фирм.





«Часть наших фирм конкурирует не на внутреннем, а на внешнем рынке. И если наши налоги будут слишком высокими по сравнению с другими странами, то условно белорусская компания по производству мебели не сможет конкурировать с такой же компанией из Польши. В большей степени это относится к тем отраслям, которые мобильны. Согласно этой идее, у нас и были понижены налоги для резидентов ПВТ», – сказал Лев Львовский.





Также важной мерой экономист считает легализацию видов деятельности. Поскольку если какую-то деятельность запретить, то сразу же будет создан черный рынок.





«Ну и последнее – это доверие к государству и институтам, – подчеркнул Лев Львовский. – Если человек понимает, что выплачивая взносы в ФСЗН, он оплачивает свою будущую пенсию, то у него будет гораздо меньше причин пытаться уклоняться от налогов».





«А если, наоборот, гражданин страны считает, что государство расходует его налоги не совсем так, как это видит он, например, на какие-то странные проекты, то человек будет менее склонен добровольно платить налоги», – заключил эксперт.