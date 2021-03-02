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Николай Козлов на Окрестина. Политик проведёт там 15 дней
Источник материала: Партизан
Руководителя ОГП Николая Козлова забрали на Окрестина отбывать административное наказание. Ранее ему присудили 15 суток ареста.
Его вызвали в Партизанское РУВД для составления уже третьего протокола за «неповиновение» — за отказ давать подписку о неразглашении по «делу Координационного совета». Но из РУВД он не вышел, п
Также политика в среду ждет новый суд.
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Руководителя ОГП Николая Козлова забрали на Окрестина отбывать административное наказание. Ранее ему присудили 15 суток ареста.
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