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Николай Козлов на Окрестина. Политик проведёт там 15 дней

02.03.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководителя ОГП Николая Козлова забрали на Окрестина отбывать административное наказание. Ранее ему присудили 15 суток ареста.



Его вызвали в Партизанское РУВД для составления уже третьего протокола за «неповиновение» — за отказ давать подписку о неразглашении по «делу Координационного совета». Но из РУВД он не вышел, пишет Наша Ніва.  

Также политика в среду ждет новый суд. 
 
 
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Руководителя ОГП Николая Козлова забрали на Окрестина отбывать административное наказание. Ранее ему присудили 15 суток ареста.
 
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