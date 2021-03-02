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Хуже не будет. Делимся гороскопом на март для всех знаков зодиака (кроме скептиков)

02.03.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знаете, такие времена пошли, что чем черт не шутит: можно и в гороскоп заглянуть. Хуже уже не будет. Убедительно просим не относиться к этому чересчур серьезно: сделайте перерыв в рабочих делах, выпейте чашечку кофе, улыбнитесь, а если что-то из написанного действительно попадет в цель — пусть это будет только хорошее.

— Восточная астрология куда как более точная, нежели западная, к знакам которой мы привыкли себя относить с детства, — отмечает Виктория и предлагает узнать, к какому восточному знаку вы относитесь:

  • 14.04−14.05 — Овен;
  • 15.05−13.06 — Телец;
  • 14.06−15.07 — Близнецы;
  • 16.07−15.08 — Рак;
  • 16.08−15.09 — Лев;
  • 16.09−16.10 — Дева;
  • 17.10−15.11 — Весы;
  • 16.11−14.12 — Скорпион;
  • 15.12−13.01 — Стрелец;
  • 14.01−12.02 — Козерог;
  • 13.02−13.03 — Водолей;
  • 14.03−13.04 — Рыбы.

Нашли свой знак? Теперь загляните в астрологический прогноз и узнайте, что приготовили для вас звезды в первый весенний месяц.

Овны

Постарайтесь направить больше усилий на финансы и карьеру. Смело принимайте предложения о сотрудничестве или приглашения на мероприятия. Первая половина месяца станет для вас очень активной и щедрой на интересные знакомства и встречи. Это благоприятное время для запуска или модернизации бизнеса, поиска инвесторов и связей, а вот во второй его половине лучше сбавить обороты и больше отдыхать.

Тельцы

Собраться в путешествие или отпуск — прекрасная идея! В марте тельцам рекомендуется начинать новое обучение и завершать дела, связанные с судами и правовой защитой. Стоит больше бывать среди людей и посещать развлекательные мероприятия. Март — благоприятное время для того, чтобы просить повышение, заниматься самопрезентацией и говорить о своих желаниях вслух. Велика вероятность, что Вселенная услышит и исполнит их.

Близнецы

Позаботьтесь о своем энергетическом ресурсе: вам стоит больше спать, занимать спортом и расслабляться. В марте вам захочется насладиться всем и сразу, но будьте аккуратны — не уходите в желаемое с головой. Благоприятно заниматься самопознанием и любой исследовательской деятельностью. Вам могут открыться какие-то тайны и секреты. Обращайте внимание на знаки: вам не кажется, март действительно вскроет для Близнецов спрятанное и необычное.

Рак

Самое время для публичных выступлений, командировок и заключения брака. У раков в марте появится множество потенциальных партнеров, как в личной жизни, так и в бизнес-среде. Хорошо будет сосредоточиться на взаимодействии с влиятельными людьми, единомышленниками и друзьями. К вам придет множество идей: запишите их, чтобы рассмотреть в будущем. Не игнорируйте их и не делитесь со всеми подряд — возможно, ключ к желаемому будет лежать в этих записях.

Лев

Займитесь своим здоровьем и пересмотрите график работы. Всё ли идет так, как вы планировали? В марте вам нужно сосредоточиться на постановке целей, соблюдении режима дня, дисциплине и заботе о близких — позитивные изменения в карьере и партнерских отношениях не заставят себя ждать. Не бойтесь проявлять романтические чувства к партнеру, они будут оценены и приведут к взаимопониманию в отношениях.

Дева

Март в вашем случае — благоприятный месяц для дел сердечных. Ходите на свидания с потенциальным или существующим партнером, посещайте праздничные мероприятия, дарите и получайте подарки. Также в этом месяце вам пойдут на пользу любые бьюти-ритуалы, занятия творчеством, обучение чему-то новому, инвестиции в себя. Отпуск за границей и любые путешествия тоже пройдут как по маслу. Март для Дев — месяц удачи в этом году. Схватите ее за хвост!

Весы

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Setareh Hosseini (@starlit_makeup)

Март станет прекрасным месяцем для благоустройства вашего жилья, приобретения недвижимого и движимого имущества. Позаботьтесь о своем психологическом комфорте: возможны перепады настроения и моменты тревожности. Чтобы избежать негативных проявлений, следует больше заниматься спортом, сексом и готовкой. Вторая половина марта хороша для инвестиций и творческой реализации.

Скорпион

Месяц знакомств, активности и перемещений. Главный посыл месяца — предпринимать, стартовать, запускать. Ни в коем случае не ленитесь и не бездействуйте! Благоприятны будут поездки, командировки за границу и в пределах родины. Будьте сдержаны в личных отношениях: партнер может активно вызывать вас на эмоции и будить гнев, не стоит идти на поводу у этих деструктивных эмоций. Здорово будет приобрести предметы интерьера и что-то для дома, создавая в нем уют и комфорт.

Стрелец

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Setareh Hosseini (@starlit_makeup)

В марте нужно проследить за своим режимом дня, регулярностью медицинских обследований и тренировок. Направьте энергию на работу и заработок — март крайне благоприятен для того, чтобы разобраться с финансами. Можно начать вести учет доходов и расходов, открывать накопительные счета и разбираться с долгами и кредитами. Также март для Стрельцов — месяц приятных знакомств и встреч. Наслаждайтесь общением!

Козерог

Отличное время для того, чтобы пересмотреть свой режим питания и отношение к финансам. Ваш энергетический ресурс месяца — творчество, праздники и романтические вечера. Козерогам выпадает отличный шанс усовершенствовать свой стиль и внешний вид в целом: разберите гардероб, пройдитесь по магазинам. Саморазвитие и преображения себя — хорошее вложение средств в марте.

Водолей

Главная рекомендация — следить за своим психологическим состоянием. Посещайте сеансы релаксации, занимайтесь йогой, медитациями, массажами. Посетите спа-процедуры. Будьте бережны к своим чувствам и чувствам окружающих вас людей. Дальние путешествия, благотворительность и уединение принесут хорошие результаты в марте.

Рыбы

Для вас март хорош в плане поиска и реализации новых источников дохода. Больше общайтесь с единомышленниками, посещайте бизнес-мероприятия, презентации, конференции. Первая половина месяца подходит для косметологических процедур и манипуляций с внешностью, во второй половине марта лучше отказаться от внешних преображений и сместить фокус на отдых и расслабление.

Главное: прислушивайтесь к себе! И до встречи в апреле.

 
Теги: знакомства
 
 
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