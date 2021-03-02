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Пять новых заведений февраля для тех, кто любит есть и пить вне дома
Источник материала: Tut.by
Февраль не баловал минчан обилием новых заведений, однако пятерку неплохих мест мы для вас все же отыскали. Самое яркое открытие месяца — это, несомненно, ресторан «Имена», который благодаря интерьеру плотно прописался в инстаграмах горожан. Еще в Минске открылось кафе с митболами More Less как продолжение фудтрака, бар от создателей «Банок-Бутылок» и el Pushka, второй ресторан Animal Farm и кафе The Burger.
Ресторан про еду и атмосферу «Имена»
Что за проект
Ресторан от создателей «Пены дней». Название расшифровывается так: и — интерьер, м — меню, е — еда, н — напитки, а — атмосфера. Шеф-повар — Максим Черемушкин.
Некоторые позиции из меню
Тартар из говядины с трюфельной сметаной — 17 рублей
Кафе с митболами More Less
Что за проект
Кафе от владельцев одноименного фудтрака, с которого и началась история митболов от More Less. Эти митболы, то есть мясные шарики (meat — мясо, ball — шар) минчане могли пробовать, например, на городском пикнике Vulitsa Ezha.
Некоторые позиции из меню
Шакшука с митболами — 16 рублей
Бар «От заката до рассвета» от создателей «Банок-Бутылок» и el Pushka
Что за проект
Бар от команды «Банок-Бутылок (Андрея и Марии Жук) и известного бармена Михаила Коноваленко (el Pushka). Запустился на месте The Moods, теперь тут готовят блюда мексиканской кухни и американской. И, конечно же, коктейли.
Некоторые позиции из меню
Тако с говядиной, чеддером, гуакамоле и фасолью — 6 рублей
Animal Farm Bistro & Boulangerie
Что за проект
Второй ресторан Animal Farm (первый работает на улице Платонава), с собственной выпечкой и десертами. Шеф-повар — Антон Каленик. Интерьер заведению достался от почившей Bistronomii.
Некоторые позиции из меню
Тартар из говядины с черным трюфелем и муссом из сельдерея — 25 рублей
The Бургер
Что за проект
Кафе с бургерами и закусками в самом центре, «продолжение» точки с бургерами рядом с БЦ Kiroff и стадионом «Динамо». Открылось на месте Carl’s Jr., до него в этой локации работало кафе «Фрески».
Некоторые позиции из меню
Гамбурегр — 5,5 рубля, чизбургер — 5,9 рубля
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Февраль не баловал минчан обилием новых заведений, однако пятерку неплохих мест мы для вас все же отыскали. Самое яркое открытие месяца - это, несомненно, ресторан...
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