Пять новых заведений февраля для тех, кто любит есть и пить вне дома

Источник материала: Tut.by

Февраль не баловал минчан обилием новых заведений, однако пятерку неплохих мест мы для вас все же отыскали. Самое яркое открытие месяца — это, несомненно, ресторан «Имена», который благодаря интерьеру плотно прописался в инстаграмах горожан. Еще в Минске открылось кафе с митболами More Less как продолжение фудтрака, бар от создателей «Банок-Бутылок» и el Pushka, второй ресторан Animal Farm и кафе The Burger.

Ресторан про еду и атмосферу «Имена»























Что за проект

Ресторан от создателей «Пены дней». Название расшифровывается так: и — интерьер, м — меню, е — еда, н — напитки, а — атмосфера. Шеф-повар — Максим Черемушкин.

Некоторые позиции из меню

Тартар из говядины с трюфельной сметаной — 17 рублей

Салат с тунцом, жареным роменом и айоли из анчоусов — 23 рубля

Томатный суп с креветками и страчателлой — 17 рублей

Томленое говяжье ребро с трюфельным перлотто и боровиками — 29 рублей

Спагетти с болоньезе из цветной капусты — 15 рублей

Палтус с печеной капустой, творогом и рыбным демигласом — 27 рублей

Адрес: пл. Свободы, 2

Время работы: с 12.00 до 23.00

Кафе с митболами More Less























Что за проект

Кафе от владельцев одноименного фудтрака, с которого и началась история митболов от More Less. Эти митболы, то есть мясные шарики (meat — мясо, ball — шар) минчане могли пробовать, например, на городском пикнике Vulitsa Ezha.

Некоторые позиции из меню

Шакшука с митболами — 16 рублей

Сырники с медовым муссом и сметаной — 10 рублей

Митболы с картофельным пюре, печеным перцем и нашараб соусом — 16 рублей

Митболы с овощным салатом и лепешкой — 14 рублей

Хумус с лепешкой — 9 рублей

Картофельным суп с жареным луком — 8 рублей

Адрес: ул. Карла Маркса, 17

Время работы: с 8.00 до 23.00 (перерыв — с 16.00 до 17.00)

Бар «От заката до рассвета» от создателей «Банок-Бутылок» и el Pushka

Что за проект

Бар от команды «Банок-Бутылок (Андрея и Марии Жук) и известного бармена Михаила Коноваленко (el Pushka). Запустился на месте The Moods, теперь тут готовят блюда мексиканской кухни и американской. И, конечно же, коктейли.

Некоторые позиции из меню

Тако с говядиной, чеддером, гуакамоле и фасолью — 6 рублей

Тако с курицей, гуакамоле, йогуртовым соусом и чеддером — 6 рублей

Севиче из лосося — 14 рублей

Буррито с креветками и овощами — 14 рублей

Начос с соусом на выбор — 6 рублей

Адрес: ул. Зыбицкая, 6

Время работы: все дни с 18.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00), понедельник — выходной

Animal Farm Bistro & Boulangerie



















Что за проект

Второй ресторан Animal Farm (первый работает на улице Платонава), с собственной выпечкой и десертами. Шеф-повар — Антон Каленик. Интерьер заведению достался от почившей Bistronomii.

Некоторые позиции из меню

Тартар из говядины с черным трюфелем и муссом из сельдерея — 25 рублей

Салат с креветками и вялеными томатами — 25 рублей

Стейк Шаторбриан с картофелем фри и соусом Беарнез — 35 рублей

Паста казаречче с курицей, шпинатом, рукколой и перцем чили — 18 рублей

Адрес: ул. Мельникайте, 9

Время работы: пн-пт с 8.00 до 23.00, сб-вс с 10.00 до 23.00

The Бургер



Фото: instagram.com/theburger.by

Что за проект

Кафе с бургерами и закусками в самом центре, «продолжение» точки с бургерами рядом с БЦ Kiroff и стадионом «Динамо». Открылось на месте Carl’s Jr., до него в этой локации работало кафе «Фрески».

Некоторые позиции из меню

Гамбурегр — 5,5 рубля, чизбургер — 5,9 рубля

Бургер с грибами — 8,2 рубля, бургер с ананасом — 7,7 рубля

Салат с куриной грудкой гриль — 8,5 рубля

Кесадилья с грибами — 4,2 рубля

Сырные палочки 5 шт. — 5,7 рубля

Адрес: ул. Интернациональная, 19

Время работы: с 12.00 до 22.00