МВД: гомельский предприниматель подделал документы - жлобинский хлебозавод лишился 14 тонн муки

Источник материала: Tut.by

49-летний директор гомельского предприятия по продаже запчастей узнал о задолженности жлобинского хлебозавода перед колхозом и воспользовался ситуацией. Подробности рассказали в МВД.



Фото: eskalibur-plus.com

Мужчина сфабриковал уведомление об уступке права требования долга в свою пользу. Имея на руках все необходимые реквизиты хлебозавода, так как он ранее вступал с ним в сделки, мужчине оставалось подделать лишь подпись в документах.

Продукцию сразу же отгрузили партнеру афериста в качестве уплаты долга. А пекарня лишилась 14 тонн муки на сумму около 17 тыс. рублей.

Оперативники выявили махинацию и установили подозреваемого.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.