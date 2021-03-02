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МВД: гомельский предприниматель подделал документы - жлобинский хлебозавод лишился 14 тонн муки
Источник материала: Tut.by
49-летний директор гомельского предприятия по продаже запчастей узнал о задолженности жлобинского хлебозавода перед колхозом и воспользовался ситуацией. Подробности
Мужчина сфабриковал уведомление об уступке права требования долга в свою пользу. Имея на руках все необходимые реквизиты хлебозавода, так как он ранее вступал с ним в сделки, мужчине оставалось подделать лишь подпись в документах.
Продукцию сразу же отгрузили партнеру афериста в качестве уплаты долга. А пекарня лишилась 14 тонн муки на сумму около 17 тыс. рублей.
Оперативники выявили махинацию и установили подозреваемого.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
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49-летний директор гомельского предприятия по продаже запчастей узнал о задолженности жлобинского хлебозавода перед колхозом - и воспользовался ситуацией.
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