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Водители жаловались, что после поездки по М-10 не могут отмыть машины. Вот что рассказали дорожники

02.03.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже писали о том, что от читателей поступили многочисленные жалобы на странные загрязнения автомобилей после поездок по трассе Кобрин-Гомель. Кузова машин покрывались непонятным жирным налетом, который с трудом удалялся даже после нескольких моек. Некоторые автовладельцы обратились с заявлениями в милицию. Вот что AUTO.TUT.BYрассказали в одной из дорожных служб, отвечающих за трассу М-10.


Так выглядел автомобиль уже после мойки. Фото прислано читателем AUTO.TUT.BY

Напомним, что местные жители, которые постоянно пользуются трассой М-10 Кобрин-Гомель с 21 февраля начали замечать, что после проезда по дороге автомобили покрывались жирным налетом, который плохо поддавался удалению. Кто-то из пострадавших обратился на профессиональную мойку, кто-то решал проблему самостоятельно при помощи химических средств, которые можно найти в свободной продаже. Пострадавших — десятки. Несколько пострадавших автовладельцев написали заявление в милицию. По словам одного из автовладельцев, ему отказали в приеме заявления, отправив в дорожную службу.

AUTO.TUT.BY обратился за комментарием в РУП «Бреставтодор», в ведении которого находится трасса М-10.

— После вашей публикации к нам действительно начали обращаться автовладельцы, которые рассказали о непонятном веществе на трассе, которое плохо отмывается с автомобилей. По одной из версий по этой дороге проехал грузовой автомобиль, перевозивший технический жир. Возможно, из-за утечки в цистерне жидкость вылилась на дорогу. Мы, в свою очередь, сами написали заявление в органы внутренних дел, так как в этой ситуации являемся пострадавшими. Дороге нанесен ущерб — испорчена разметка.

На предприятии затруднились ответить, каким образом будут чистить дорогу. С подобными загрязнениями они сталкиваются впервые.

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Теги: Гомель
 
 
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Дорожные службы прокомментировали ситуацию с попаданием на трассу Кобрин-Гомель неизвестной жидкости. Тогда автомобилисты жаловались, что дорога небезопасна, а...
 
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