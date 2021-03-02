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Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Во вторник погоду на территории республики будет в основном определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северо-востоку (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный до порывистого, по северу местами сильный порывистый.
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Во вторник погоду на территории республики будет в основном определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние...
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