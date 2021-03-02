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Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

02.03.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник погоду на территории республики будет в основном определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

Северо-восток Беларуси ожидает фронтальный раздел

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северо-востоку (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный до порывистого, по северу местами сильный порывистый.

  • Брест +6..+8°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +4..+6°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гомель +4..+6°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +6..+8°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +4..+6°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +4..+6°C (ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во вторник погоду на территории республики будет в основном определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние...
 
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