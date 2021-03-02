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В 2020 году около ста уголовных дел было открыто за посредничество

02.03.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В борьбе с посредничеством в экономической деятельности, которое власти считают необоснованным, будут приняты меры «двоякого характера».

В 2020 году около ста уголовных дел было открыто за посредничество

«С одной стороны, это контроль, незаконные схемы будут заканчиваться уголовными делами, с другой стороны, мы предложим ряд законодательных инициатив, которые должны будут положить конец этому явлению», — заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

«Только в прошлом году мы возбудили около 100 уголовных дел, которые касались посредничества в различных отраслях. Случаи бывают казусные. Например, посредник покупал товары в розничной сети Бреста, перепродавал — и они шли на бюджетную стройку с 230-процентной надбавкой», — отметил Герасимов в программе «Разговор у президента», показанной вечером 1 марта на телеканале «Беларусь 1».

Со стороны КГК с подключением иных контролирующих органов будут приняты «серьезные шаги в этом направлении», заявил он.

«В частности, с главой государства обсуждены вопросы сферы сельского хозяйства, где под предлогом отсрочек и рассрочек приобретается товар у посредника — и к нему же в конечном итоге он приходит с ценой вдвое больше, чем на рынке. И все это ложится на себестоимость конечного товара, который продает наш сельхозпроизводитель», — сказал председатель КГК.

Как сообщалось, на встрече с Герасимовым 1 марта Александр Лукашенко заявил, что нужно «исключить всякое посредничество внутри Беларуси». Подобные поручения даются в течение последних 20 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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В борьбе с посредничеством в экономической деятельности, которое власти считают необоснованным, будут приняты меры «двоякого характера».
 
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