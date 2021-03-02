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В Следственном комитете Беларуси произошел серьезный раскол

02.03.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Следственном комитете Беларуси произошел серьезный раскол

  • 2.03.2021, 8:09
В Следственном комитете Беларуси произошел серьезный раскол
фото: Belta

Над Носкевичем завис дамоклов меч?

Недавно стало известно, что глава комитета, который ранее принято было называть следственным, Иван Носкевич написал диссертацию. Одна из главных тем – важность организации в системе органов предварительного следствия, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Оно и понятно: над вверенным комитетом завис дамоклов меч. Минимум 700 сотрудников центрального аппарата подписались за альтернативных кандидатов. Более того, следователи осмелились вести проверки по фактам превышения служебных полномочий силовиками. И Носкевич даже пошел с этими делами на прием к деду. Что было дальше – мы писали ранее.

Источники из Следственного комитета рассказали, что даже несмотря на чистки имеет место серьезный раскол. Передовики и карьеристы закрывают глаза и готовы шить любые политические дела.

Вторая часть пытается концентрироваться на расследовании реальных преступлений. А также не будем забывать тех, кто вообще покинул следственный комитет. Их тоже было много.

В общем, Следственный комитет, образованный в 2011 году, попал в немилость. Когда «немного не до законов», лишние органы только мешают и усложняют исполнение решений. Устраивать показательные судилища гораздо проще, если следствие под полным контролем МВД. Пока удалось сломить Носкевича, который не возбуждает дела даже тогда, когда не возбудить их невозможно, и при этом находит в себе силы носить погоны генерала-майора юстиции. Иван Данилович, перечитайте конституцию и смывайте свои погоны в унитаз!

Любопытный факт, что Носкевич эту диссертацию не писал. За него это сделал следователь по особо важным делам и полковник юстиции Каменецкий. Но не просто так, конечно. За это Носкевич с барского плеча назначил Каменецкого на должность начальника института Следственного комитета. Так сказать, борьба с коррупцией во весь рост и не отходят от кассы.

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