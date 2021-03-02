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В Следственном комитете Беларуси произошел серьезный раскол
Источник материала: Хартия'97
В Следственном комитете Беларуси произошел серьезный раскол
Над Носкевичем завис дамоклов меч?
Недавно стало известно, что глава комитета, который ранее принято было называть следственным, Иван Носкевич написал диссертацию. Одна из главных тем – важность организации в системе органов предварительного следствия, пишет телеграм-канал
Оно и понятно: над вверенным комитетом завис дамоклов меч. Минимум 700 сотрудников центрального аппарата подписались за альтернативных кандидатов. Более того, следователи осмелились вести проверки по фактам превышения служебных полномочий силовиками. И Носкевич даже пошел с этими делами на прием к деду. Что было дальше – мы писали ранее.
Источники из Следственного комитета рассказали, что даже несмотря на чистки имеет место серьезный раскол. Передовики и карьеристы закрывают глаза и готовы шить любые политические дела.
Вторая часть пытается концентрироваться на расследовании реальных преступлений. А также не будем забывать тех, кто вообще покинул следственный комитет. Их тоже было много.
В общем, Следственный комитет, образованный в 2011 году, попал в немилость. Когда «немного не до законов», лишние органы только мешают и усложняют исполнение решений. Устраивать показательные судилища гораздо проще, если следствие под полным контролем МВД. Пока удалось сломить Носкевича, который не возбуждает дела даже тогда, когда не возбудить их невозможно, и при этом находит в себе силы носить погоны генерала-майора юстиции. Иван Данилович, перечитайте конституцию и смывайте свои погоны в унитаз!
Любопытный факт, что Носкевич эту диссертацию не писал. За него это сделал следователь по особо важным делам и полковник юстиции Каменецкий. Но не просто так, конечно. За это Носкевич с барского плеча назначил Каменецкого на должность начальника института Следственного комитета. Так сказать, борьба с коррупцией во весь рост и не отходят от кассы.
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Над Носкевичем завис дамоклов меч?
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