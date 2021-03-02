







Подводный кабель Google показал зарождение землетрясений и океанских волн

пишет dev.by. Сам волоконно-оптический кабель суперскоростного интернета проложен по дну Тихого океана и составляет в длину 10 000 км. Команда из Калифорнийского технологического института во главе с Чжунвен Чжаном проанализировали данные трафика одного из кабелей Google для изучения подводной активности планеты,dev.by. Сам волоконно-оптический кабель суперскоростного интернета проложен по дну Тихого океана и составляет в длину 10 000 км.





Исследователи измерили давление на кабель и нашли следы деформации. В течение девяти месяцев ученые фиксировали около 30 случаев зарождения штормовых волн и 20 землетрясений магнитудой 5 баллов. Для сравнения: такие толчки на поверхности Земли могут разрушить здания. В июне 2020 года около Оахаки в Мексике было обнаружено самое опасное замлетрясение магнитудой 7,4 балла.





Изучение данных кабеля позволило сократить затраты на развертывание и обслуживание геофизических инструментов, поскольку исследование морского дна очень сложное и дорогое мероприятие. Использование интернет-кабеля — гибкий и масштабируемый подход, так как он не требует создания новой инфраструктуры.