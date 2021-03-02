|
Подводный кабель Google показал зарождение землетрясений и океанских волн
Источник материала: Партизан
С помощью кабеля Google ученые обнаружили глубоководную сейсмическую активность Земли и зарождение волн в океане.
Подводный кабель Google показал зарождение землетрясений и океанских волн
Команда из Калифорнийского технологического института во главе с Чжунвен Чжаном проанализировали данные трафика одного из кабелей Google для изучения подводной активности планеты,
Исследователи измерили давление на кабель и нашли следы деформации. В течение девяти месяцев ученые фиксировали около 30 случаев зарождения штормовых волн и 20 землетрясений магнитудой 5 баллов. Для сравнения: такие толчки на поверхности Земли могут разрушить здания. В июне 2020 года около Оахаки в Мексике было обнаружено самое опасное замлетрясение магнитудой 7,4 балла.
Изучение данных кабеля позволило сократить затраты на развертывание и обслуживание геофизических инструментов, поскольку исследование морского дна очень сложное и дорогое мероприятие. Использование интернет-кабеля — гибкий и масштабируемый подход, так как он не требует создания новой инфраструктуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью кабеля Google ученые обнаружили глубоководную сейсмическую активность Земли и зарождение волн в океане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)