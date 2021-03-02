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Подводный кабель Google показал зарождение землетрясений и океанских волн

02.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С помощью кабеля Google ученые обнаружили глубоководную сейсмическую активность Земли и зарождение волн в океане.



Подводный кабель Google показал зарождение землетрясений и океанских волн
Команда из Калифорнийского технологического института во главе с Чжунвен Чжаном проанализировали данные трафика одного из кабелей Google для изучения подводной активности планеты, пишет dev.by. Сам волоконно-оптический кабель суперскоростного интернета проложен по дну Тихого океана и составляет в длину 10 000 км.

Исследователи измерили давление на кабель и нашли следы деформации. В течение девяти месяцев ученые фиксировали около 30 случаев зарождения штормовых волн и 20 землетрясений магнитудой 5 баллов. Для сравнения: такие толчки на поверхности Земли могут разрушить здания. В июне 2020 года около Оахаки в Мексике было обнаружено самое опасное замлетрясение магнитудой 7,4 балла.

Изучение данных кабеля позволило сократить затраты на развертывание и обслуживание геофизических инструментов, поскольку исследование морского дна очень сложное и дорогое мероприятие. Использование интернет-кабеля — гибкий и масштабируемый подход, так как он не требует создания новой инфраструктуры.
 
 
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С помощью кабеля Google ученые обнаружили глубоководную сейсмическую активность Земли и зарождение волн в океане.
 
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