ЕАБР ожидает годовую инфляцию в Беларуси в марте в 8-8,5%, не исключает дефицита товаров









пишет Интерфакс-Запад. «По оценкам ЕАБР, инфляция в Беларуси останется в диапазоне 8-8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года», - говорится в очередном выпуске еженедельного обзора деловой активности стран-членов ЕАБР,Интерфакс-Запад.





Кроме того, эксперты ЕАБР прокомментировали решение правительства Белоруссии заморозить с 1 марта цены на социально значимые товары, к которым относятся большое количество продуктов питания и медикаментов. «Решение, вероятно, связано с сохранением высокой инфляции в начале текущего года - 7,7% год к году в январе после 7,4% в декабре 2020 года. Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимых к социально значимым первой необходимости», - предупреждают эксперты банка.





В начале февраля эксперты ЕАБР прогнозировали, что годовая инфляция в Беларуси в течение ближайших месяцев сохранится на уровне 7-8%. По их оценке, основной причиной роста инфляции является ослабление белорусского рубля в 2020 году. Кроме того, дополнительным инфляционным фактором стало повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров.

В соответствии с постановлением Совмина Беларуси, с 1 марта де-факто введена фиксация розничных цен на продукты питания, товары и лекарственные средства первой необходимости - изменение цен на эти товары не может превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца.





В перечень социально значимых товаров включены 62 позиции. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций.





Как сообщалось, в Беларуси продолжается рост потребительских цен. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.





По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Белоруссии выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - на 11,8%.





В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.