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Уволенный за инакомыслие директор Музея истории Могилева Алексей Батюков запустил образовательную передачу на Ютубе

02.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший директор Музея истории Могилева, которому ранее не продлили контракт, начал вести историческую передачу на видеохостинге Youtube.


Фото: МогилевОнлайн

В первом выпуске передачи Батюков рассказывает о первых поселенцах Могилевщины, а также заявляет, что в будущих выпусках расскажет всю историю нашего края.

— Передачу я запланировал как нечто похожее на курс видеолекций, — рассказалАлексей Батюков корреспонденту МогилевОнлайн. — Материалы для программ готовлю сам. Меня пригласили выпускать передачи на канале 6tv. by. Такой курс я хотел создать давно, но раньше на это не хватало времени.

Напомним, Алексей Батюков вместе с работниками музея подписал открытое письмо, где осудили насилие силовиков  по отношению к белорусским протестующим. Одним из политических требований, которые выдвинули подписавшиеся, была отставка Александра Лукашенко. Также Алексей Батюков принимал участие в акциях протеста.
 
Теги: Могилев
 
 
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Бывший директор Музея истории Могилева, которому ранее не продлили контракт, начал вести историческую передачу на видеохостинге Youtube.
 
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