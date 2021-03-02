Виктор Лукашенко получил звание генерал-майора запаса. Предыдущее его известное звание - капитан

Источник материала: Tut.by

1 марта 2021 года старшему сыну Александра Лукашенко Виктору было присвоено звание генерал-майора запаса. Такое звание в постсоветских странах имеет не так уж много людей, а его присвоение вообще исключительная редкость. 42.TUT.BY попробовал разобраться, как именно можно стать в нашей стране генерал-майором запаса, и какие основания имеет Виктор Лукашенко, чтобы получить это звание.



Виктор Лукашенко. Фото: пресс-служба НОК

Что это за звание — генерал-майор запаса?

Как правило, генерал-майор запаса — это, как ни странно, генерал-майор, находящийся в запасе. То есть генерал-майор, не находящийся на действительной военной службе, однако не переставший быть военнообязанным. В случае, например, войны надобность в офицерах резко возрастает, и находящиеся в запасе (включая генерал-майоров) могут вернуться в строй.

Собственно генерал-майор — первичное воинское звание высшего офицерского состава. Генерал-майоры есть и в армии, и в структурах МВД, и в Погранкомитете и в КГБ. На сегодняшний день выше этого звания в белорусских силовых ведомствах только генерал-лейтенанты (генерал-полковников, генералов армии и маршалов в Беларуси нет).

Ниже генерал-майора следуют звания полковника, подполковника, майора, капитана и так далее. Соответственно, обычно генерал-майор до того, как получить свое звание, должен пройти последовательно все офицерские звания, начиная с лейтенантских.

О каких офицерских званиях Виктора Лукашенко известно?

Едва ли не единственным упоминанием офицерского звания Виктора Лукашенко являются сведения о награждении его медалью «За отличие в охране государственной границы». Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2001 г. № 105 «О награждении группы военнослужащих пограничных войск государственными наградами Республики Беларусь», среди прочих пограничников наградили Лукашенко Виктора Александровича — офицера отдела войсковой части 1250 пограничных войск, капитана.

О более высоких званиях, начиная с майора, ничего не известно. Как рассказал нам военный аналитик Егор Лебедок, звания до подполковника включительно присваиваются приказами руководителей тех министерств (комитетов), при котором состоит офицер. Таким образом, раз Виктор Лукашенко служил в пограничных войсках, то звание ему должен был присваивать командующий погранвойсками (впоследствии председатель Госпогранкомитета). Такие приказы в открытом доступе отсутствуют.

А вот звание полковника и выше присваиваются уже президентом. Однако в правовой базе нет сведений и о присвоении Виктору Лукашенко звания полковника. Впрочем, в Беларуси не все указы о присвоении воинских званий можно найти в открытом доступе — есть вероятность, что старший сын Александра Лукашенко получил все звания от майора до генерал-майора.

В пользу этой версии говорит и то, что, что в указе № 70 четко указано, что Виктор Лукашенко получил очередное воинское звание. Тем более, что должность вполне располагала: с 2005 года он был помощником президента по национальной безопасности, а с 2007 — членом Совета безопасности.

А в Беларуси можно просто стать генерал-майором запаса, минуя предыдущие звания?

Можно. Такое звание получили в 2011 году сразу семь человек — губернаторы всех шести белорусских областей и председатель Мингорисполкома. Тогда в Беларуси выстраивалась система территориальной обороны, и губернаторы вместе с минским мэром становились ее частью. Для этого их и сделали генерал-майорами — причем, что важно, ни в одном из указов звание не называлось «очередным».

Генерал-майорами запаса по Указам Президента Республики Беларусь №№ 498−504 от 3 ноября 2011 года стали Борис Батура, Александр Косинец, Константин Сумар, Владимир Дворник, Петр Рудник, Семен Шапиро и Николай Ладутько.

Впоследствии об этом награждении и его обстоятельствах подробнее рассказал уже бывший гродненский губернатор Семен Шапиро. По его словам, решение дать генеральские погоны главам исполкомов не понравилось многим действующим и отставным офицерам. Но оно, по мнению Шапиро, было обоснованным, поскольку губернаторы отвечают не только за социально-экономическое и идеологическое положение, но и за безопасность страны.

Семен Шапиро рассказал, что председатели как облисполкомов, так и Минского горисполкома, являются начальниками зоны территориальной обороны куда также входят еще начальник милиции, руководитель подразделения МЧС, руководитель управления КГБ, пограничники (если это приграничный регион). Председатель облисполкома должен одеть, накормить, обустроить всех, а также обеспечить оружием.

«Я знал каждое место, где получить пистолет, автомат, где взять патроны, гранаты, пулеметы и так далее», — рассказал Семен Шапиро. Он пояснил, что отсутствие у начальника зоны теробороны воинского звания создает проблемы. «А теперь представьте: сидит майор Шапиро, а ему докладывают генералы, возглавляющие местные управления КГБ, милиции. Поэтому президент и присвоил тогда председателям исполкомов областей и Минска звания генерал-майора запаса.»

Экс-губернатор Гродненщины уточнил, что ни генеральской пенсии, ни генеральской формы (кроме погон) он не имел и не имеет. Также Семен Шапиро уточнил, что подобное назначение имело место только один раз.

Таким образом, вероятно, генерал-майоров запаса, которые получили именно это звание, минуя предыдущие, в Беларуси всего семь человек. Документов о присвоении кому бы то ни было из последующих губернаторов и минских мэров званий генерал-майоров запаса в доступе нет.

Подводя итог, можно предполагать, что Виктор Лукашенко, вероятнее всего, стал генерал-майором запаса по первой причине: в открытом доступе просто нет сведений о его предыдущих званиях (в этом случае он мог стать генерал-майором, а указ от 1 марта просто вывел его в запас). Вероятность того, что он получил звание подобно губернаторам в 2011 году, представляется крайне невысокой.