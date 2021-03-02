Жена скажет вам спасибо. Восемь подарков к 8 марта, которые нужны, но «жалко покупать»

Источник материала: Tut.by

За этот текст нас обзовут сексистами (по крайней мере за некоторые в нем моменты), но мы приведем свои аргументы. Непростой 2020-й и, видимо, такой же непростой 2021 год не время для подарков, которые будут стоять на полке и радовать глаз хорошо если раз в месяц, когда вы обратите на них внимание. Сейчас время практичности: кто знает, что будет завтра? Поэтому LADY считает, что пора выбрать для своей жены, девушки, мамы (нужное подчеркнуть) что-то действительно нужное. Конечно, вы можете дополнить подарок цветами, вкусным ужином и поездкой куда бы то ни было — мы точно возражать не будем!



Фото: Sarah Pflug, burst.shopify.com

Посудомоечная машина

Кто-то скажет, что этот подарок указывает женщине, что ее функция в доме — посудомойка. Мы же считаем наоборот: с помощью этого чудо-прибора ваша любимая женщина или мама никогда не будет мыть посуду сама. Ну разве что одну чашечку. Теперь свободное время можно тратить на чтение книг, просмотр любимых сериалов, занятия спортом.

Согласитесь, вы и сами думали прикупить посудомоечную машину, но все как-то было не до этого, к тому же цена кусалась. Расщедритесь к празднику! А если все-таки бюджет поджимает, подсказываем: есть настольные посудомойки, которые меньше по вместительности, зато и в цене тоже. Хотя дешевле всего будет, если вы возьмете мытье посуды на себя (впрочем, умная женщина в это никогда не поверит).

Электрическая зубная щетка

Такие подарки некоторые опасаются дарить: а что, если человек подумает, что вы так указываете на его нечищеные зубы? Думаем, что для третьего свидания презент действительно не самый удачный, но для женщины, с которой вы вместе давно, вполне приемлемый. Тем более, если она внимательно относится к своему здоровью.

Как приложение к подарку можно выбрать несколько интересных зубных паст: например, черного цвета или с необычным вкусом (яблока, апельсина). Главное — перед покупкой вспомните, нет ли у получательницы аллергии на какой-либо компонент и не пользуется ли она особой (лечебной) пастой. Если вы живете вместе, наверняка знаете о таких деталях.

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Вспениватель молока (капучинатор)

Бюджетный, но интересный вариант для мужчин, чья близкая подруга (или опять же мама) любит кофе. Конечно, самый очевидный путь в таком случае — купить кофемашину, если ее еще нет. Но, во-первых, качественный аппарат стоит ого-го, а дарить «такой себе» тоже не хочется. Во-вторых, не каждая хочет разбираться в кофемашине, обслуживать ее и искать кофе, который к ней подходит.

Зато если вы знаете, что она пьет кофе, заваривая его в кружке или в турке, и разбавляет его молоком, то вспениватель — вещь. Хочешь — делай пенку в кофе, как в капучино, а не хочешь — не пользуйся этой штучкой. Самое классное в капучинаторе — цена. Если получательница наиграется с прибором за неделю, будет не обидно и не жалко. Но мы так не думаем: вспенивать молочко — приятно.

Массажное кресло

Редкая женщина откажется от сеанса массажа. Только ходить к каким-то незнакомым людям и доверять им тело готовы не все. А вы вряд ли готовы мять ее спинку каждый день после работы. Выход есть — разные массажные приборы.

Они бывают для спины, для шеи, а также просто ролики, которые нужно приводить в движение самому. Мы же предлагаем обратить внимание на целое массажное кресло, в котором можно залипнуть на весь выходной день. Да, по цене этот подарок будет в категории «лакшери», но зато точно запомнится! Вряд ли женщинам так часто дарят массажные кресла. Кстати: если ваша мама любит покопаться в огороде с согнутой спиной, то это, мы считаем, вообще незаменимая вещь для расслабления.

Выбрать кресло и прицениться можно здесь .

Робот-пылесос

Когда-то роботы-пылесосы вызывали «вау-эффект», сейчас они есть во многих домах. Если в вашем нет — задумайтесь. Пылесос кажется скучнейшим подарком, но при этом мало кто любит жить в пыльном доме, где к пяткам прилипают крошки и кошачья шерсть.

Робот-пылесос может помочь забыть о такой неприятности навсегда. Тем более что для этого ничего не надо делать, кроме как нажимать время от времени пару кнопок. То есть вы опять же дарите не пылесос, а свободное время на себя любимую. Ну а если в доме есть котик (помним про шерсть!) или собачка, то это еще и дополнительные эмоции от вашего презента.

Электрическое одеяло

Что может быть более несексуальным, чем электрическое одеяло? Согласны, только пояс из собачей шерсти. Но давайте посмотрим с практической точки зрения: как раз в марте-апреле, когда отопление уже отключено, а погода на улице не слишком стабильная, огромное греющее покрывало — то, что нужно. Даже самым модным девчонкам из инстаграма.

Подарить такую штуку маме вообще идеальный вариант. Одеяло будет ее греть холодными вечерами на даче, а дома зимой — включаться в те моменты, когда хочется уюта. Но вообще польза от электрического одеяла зависит от вашей фантазии: например, прогреть тело и мышцы после ударной тренировки в спортзале — тоже вариант. Очень даже расслабляет и уменьшает боль.

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Дубль ее парфюма

Дарить ароматы — опасная затея, не зная вкусы человека. Но если вы живете вместе, понять их просто. Обследуйте ее полки в ванной или в комнате и найдите флакон духов, которым она пользуется. Купите такой же — и вы великолепны.

Вы можете подумать: что за глупость — покупать то, что у женщины уже есть. Однако парфюма (как и кремов, и других баночек) никогда не бывает много. А тратиться на него порой жалко: особенно если женщина предпочитает премиальные бренды.

Кстати, в случае если ваша девушка, например, студентка и не может себе позволить дорогую туалетную воду, принюхайтесь к тому, как она обычно пахнет, и выберете что-то похожее, но из качественного сегмента. Ей будет очень приятно.

Гироскутер (или ролики)

Ладно, не все же только полезное покупать. Можно остановиться на гироскутере, чтобы подарить девушке приятный ветерок в волосах и кайф от скорости. Главное — не останавливайте выбор на этом подарке, если она кривит нос от велопрогулок, активного отдыха и подобных развлечений. Промахнетесь.

Вариант для самых креативных личностей — гироролики. То же самое, что скутер, но они разъединяются и на них можно гонять отдельно. Вспомните детство, как асфальт подсохнет — здорово же! А еще это классный вариант для подарка младшей сестре, если она у вас есть.