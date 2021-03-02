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Фотожабы: «На зарядку становись, раз-два!»
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Представитель Беларуси в ООН Юрий Амбразевич «насчитал» в Минске 100-200 протестующих
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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