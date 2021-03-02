Что меняет новый КоАП для бизнеса?

С 1 марта в Беларуси начал действовать новый КоАП, который в том числе меняет ответственность за административные нарушения в сфере предпринимательства.

Юрист судебной практики компании Legaltax Александра Третьяк прокомментировала часть изменений, которые внесены в главу 13 КоАП «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности».





Нарушение порядка расчетов

С 1 марта стали меньше штрафы для организаций и индивидуальных предпринимателей за:

– превышение предельного размера расчетов наличными белорусскими рублями между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, ИП;

– платежи вне очереди в счет погашения, во-первых, долга по выплате зарплаты, а во-вторых — банковских кредитов, выданных для этой цели, в суммах, которые превышают пределы.

Справка. Раньше штраф за эти нарушения составлял до 100% от суммы превышения — теперь он равен 50%.

Кроме того, с 1 марта исключена ответственность за:

– нарушение ИП, должностным лицом или кассиром организации порядка ведения кассовых операций;

Справка. Ранее КоАП предусматривал штраф до 10 базовых величин, или до 290 рублей;

– невыдачу покупателю (потребителю) платежного документа, который подтверждает факт приобретения товаров (работ, услуг) за наличный расчет;

Справка. Ранее за это нарушение выносилось предупреждение или выписывался штраф до 10 базовых величин (до 290 рублей);

– иные нарушения порядка расчетов наличными средствами между организациями, их обособленными подразделениями, ИП;

Справка. Ранее штраф для виновного работника составлял до 10 базовых величин (290 рублей), а для ИП или организации — от 10 до 30 базовых величин (от 290 до 870 рублей).

Нарушение в сфере торговли

С 1 марта снижен максимальный размер штрафа за:

– продажу несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, систем для потребления табака (в том числе электронных) и жидкостей к ним.

Справка. Теперь максимальный штраф равен 20 базовым величинам (580 рублям), тогда как раньше — 50 базовым величинам (1450 рублям);

– реализацию или предложение к продаже товаров с истекшим сроком годности, хранения.

Справка. С 1 марта максимальный штраф составляет 100 базовых величин, или 2900 рублей, ранее он был больше в пять раз.

Обман потребителей

В этой части КоАП выделим несколько новшеств.

Во-первых, для организаций и ИП исключена административка в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Во-вторых, введена ответственность за повторное нарушение или нарушение в значительном размере — штраф до 50 базовых величин, или до 1450 рублей. Значительным размером в данном случае является сумма, превышающая 0,5 базовой величины (14,5 рубля).

В-третьих, ответственность за правонарушение теперь будет наступать только, если потерпевший подаст заявление.

Это только часть новшеств КоАП, которые затрагивают работу бизнеса. Но можно выделить одну общую тенденцию.

Как и ранее, за нарушения предпринимателей главным образом штрафуют.

При этом не всегда учитываются объемы и доходность бизнеса, а сами размеры ответственности часто не соответствуют тяжести правонарушений.