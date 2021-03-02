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Что меняет новый КоАП для бизнеса?
Источник материала: Навiны
С 1 марта в Беларуси начал действовать новый КоАП, который в том числе меняет ответственность за административные нарушения в сфере предпринимательства.
Юрист судебной практики компании
Нарушение порядка расчетов
С 1 марта стали меньше штрафы для организаций и индивидуальных предпринимателей за:
– превышение предельного размера расчетов наличными белорусскими рублями между юридическими лицами, их обособленными подразделениями, ИП;
– платежи вне очереди в счет погашения, во-первых, долга по выплате зарплаты, а во-вторых — банковских кредитов, выданных для этой цели, в суммах, которые превышают пределы.
Справка. Раньше штраф за эти нарушения составлял до 100% от суммы превышения — теперь он равен 50%.
Кроме того, с 1 марта исключена ответственность за:
– нарушение ИП, должностным лицом или кассиром организации порядка ведения кассовых операций;
Справка. Ранее КоАП предусматривал штраф до 10 базовых величин, или до 290 рублей;
– невыдачу покупателю (потребителю) платежного документа, который подтверждает факт приобретения товаров (работ, услуг) за наличный расчет;
Справка. Ранее за это нарушение выносилось предупреждение или выписывался штраф до 10 базовых величин (до 290 рублей);
– иные нарушения порядка расчетов наличными средствами между организациями, их обособленными подразделениями, ИП;
Справка. Ранее штраф для виновного работника составлял до 10 базовых величин (290 рублей), а для ИП или организации — от 10 до 30 базовых величин (от 290 до 870 рублей).
Нарушение в сфере торговли
С 1 марта снижен максимальный размер штрафа за:
– продажу несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, систем для потребления табака (в том числе электронных) и жидкостей к ним.
Справка. Теперь максимальный штраф равен 20 базовым величинам (580 рублям), тогда как раньше — 50 базовым величинам (1450 рублям);
– реализацию или предложение к продаже товаров с истекшим сроком годности, хранения.
Справка. С 1 марта максимальный штраф составляет 100 базовых величин, или 2900 рублей, ранее он был больше в пять раз.
Обман потребителей
В этой части КоАП выделим несколько новшеств.
Во-первых, для организаций и ИП исключена административка в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.
Во-вторых, введена ответственность за повторное нарушение или нарушение в значительном размере — штраф до 50 базовых величин, или до 1450 рублей. Значительным размером в данном случае является сумма, превышающая 0,5 базовой величины (14,5 рубля).
В-третьих, ответственность за правонарушение теперь будет наступать только, если потерпевший подаст заявление.
Это только часть новшеств КоАП, которые затрагивают работу бизнеса. Но можно выделить одну общую тенденцию.
Как и ранее, за нарушения предпринимателей главным образом штрафуют.
При этом не всегда учитываются объемы и доходность бизнеса, а сами размеры ответственности часто не соответствуют тяжести правонарушений.
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С 1 марта в Беларуси начал действовать новый КоАП, который в том числе меняет ответственность за административные нарушения в сфере предпринимательства.
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