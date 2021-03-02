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В центре Минска водитель «Яндекс.Такси» устроил крупное ДТП

02.03.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре белорусской столице вечером 1 марта случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.

В центре Минска водитель «Яндекс.Такси» устроил крупное ДТП

Как сообщили в Госавтоинспекции Минска, аварию, по предварительным данным, устроил водитель автомобиля «Джили» в цветах Яндекс.Такси.

Проезжая перекресток проспекта Независимости и улицы Сурганова «на запрещающий сигнал светофора», он совершил столкновение с «Фордом». От удара «Джили» отбросило вправо на маршрутное такси «Мерседес», а «Форд» — на тротуар.

В центре Минска водитель «Яндекс.Такси» устроил крупное ДТП

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре белорусской столице вечером 1 марта случилось крупное дорожно-транспортное происшествие.
 
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