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Это приложение для Android портит данные, которые хакеры могут украсть со смартфона

02.03.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Это приложение для Android портит данные, которые хакеры могут украсть со смартфона
Иллюстративное фото
Программист Билл Дитрих (Bill Dietrich) создал необычное приложение для Android. Оно «отравляет» список контактов пользователя, который хакеры и просто недобросовестные разработчики могут украсть для последующей продажи или подобных корыстных действий.

Утилита наполняет телефонную книгу фейковыми контактами, которых в реальности не существует, — в случае её кражи база данных хакеров будет испорчена. Программа называется Fake Contacts, совместима с Android 4.1+ и имеет открытый исходный код на GitHub.

Интерфейс утилиты крайне простой: пользователю необходимо указать через запятую любые фейковые имена и фамилии, а также шаблон номера телефона и электронной почты. По нажатию кнопки добавления фейковых контактов приложение наполнит телефонную книгу записями, созданными путём комбинации каждого имени с каждой фамилией, которые ввёл пользователь. Идея проста — эта утилита разбавляет телефонную книгу конкретного смартфона ложной информацией, которая испортит базу данных злоумышленников в том случае, если они украдут список контактов пользователя.

При желании, все добавленные программой фейковые записи можно удалить как вручную, так и с помощью кнопки в приложении.
 
 
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В английском языке существует термин «data-poisoning» — он отлично подходит под описание данной утилиты.
 
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