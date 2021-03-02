Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это приложение для Android портит данные, которые хакеры могут украсть со смартфона В английском языке существует термин «data-poisoning» — он отлично подходит под описание данной утилиты.

Утилита наполняет телефонную книгу фейковыми контактами, которых в реальности не существует, — в случае её кражи база данных хакеров будет испорчена. Программа называется Fake Contacts, совместима с Android 4.1+ и имеет открытый исходный код наИнтерфейс утилиты крайне простой: пользователю необходимо указать через запятую любые фейковые имена и фамилии, а также шаблон номера телефона и электронной почты. По нажатию кнопки добавления фейковых контактов приложение наполнит телефонную книгу записями, созданными путём комбинации каждого имени с каждой фамилией, которые ввёл пользователь. Идея проста — эта утилита разбавляет телефонную книгу конкретного смартфона ложной информацией, которая испортит базу данных злоумышленников в том случае, если они украдут список контактов пользователя.При желании, все добавленные программой фейковые записи можно удалить как вручную, так и с помощью кнопки в приложении.