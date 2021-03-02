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Девушки выбрали Автомобили года-2021

02.03.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девушки выбрали Автомобили года-2021
Иллюстративное фото
Напомним, что редакция speedme.ru следит за премией Women’s World Car of the Year также тщательно, как и за другими новостями автомобильного мира. Последние два года победителями становились автомобили Mazda. Выбирали их традиционно женщины-журналистки из 38 стран мира.

В нынешнем году сразу в двух номинациях победили машины бренда Peugeot: модель 208 стала лучшей в номинации «Городской автомобиль», а Peugeot 2008 одержал победу в премии «Лучший городской кроссовер».

Отметим, что среди новичков главным стало новое поколение Skoda Octavia, завоевавшее премию Women’s World Car of the Year среди «Лучших семейных автомобилей», при этом кабриолет Lexus LC 500 обогнал Mercedes-Benz S-Class и Rolls-Royce Ghost, вырвав победу в номинации «Luxury». Лучшим суперкаром стал Ferrari F8 Spider, в классе среднеразмерных кроссоверов и внедорожников одержал победу Land Rover Defender, который конкурировал с Mercedes-Benz GLA и Hyundai Tucson. Первое место в сегменте больших кроссоверов досталось Kia Sorento.

Окончательно награждение премии Women’s World Car of the Year пройдет традиционно в самый женский день в году — 8 марта.
 
Теги: Новости
 
 
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Ежегодно жюри премии Women’s World Car of the Year выбирает победителя в каждой из представленных категорий. Нынешний год не стал исключением.
 
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