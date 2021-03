Источник материала: UDF



Девушки выбрали Автомобили года-2021 Ежегодно жюри премии Women's World Car of the Year выбирает победителя в каждой из представленных категорий. Нынешний год не стал исключением.

В нынешнем году сразу в двух номинациях победили машины бренда Peugeot: модель 208 стала лучшей в номинации «Городской автомобиль», а Peugeot 2008 одержал победу в премии «Лучший городской кроссовер».Отметим, что среди новичков главным стало новое поколение Skoda Octavia, завоевавшее премию Women’s World Car of the Year среди «Лучших семейных автомобилей», при этом кабриолет Lexus LC 500 обогнал Mercedes-Benz S-Class и Rolls-Royce Ghost, вырвав победу в номинации «Luxury». Лучшим суперкаром стал Ferrari F8 Spider, в классе среднеразмерных кроссоверов и внедорожников одержал победу Land Rover Defender, который конкурировал с Mercedes-Benz GLA и Hyundai Tucson. Первое место в сегменте больших кроссоверов досталось Kia Sorento.Окончательно награждение премии Women’s World Car of the Year пройдет традиционно в самый женский день в году — 8 марта.