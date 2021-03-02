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Для получателей зарплаты в конверте могут ввести административную ответственность

02.03.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Александр Лукашенко, общаясь с председателем КГК Василием Герасимовым, говорил, помимо прочего, о зарплатах в конверте, которые должны быть искоренены. Позже в сюжете БТ Герасимов сообщил, что для получателей таких денег может быть введена административная ответственность — если они сами не доложат о нарушении.

В интервью Василий Герасимов привел пример из того, что выявила финансовая милиция: в Бобруйске рекламная фирма за 4 года выплатила в конвертах миллион рублей. По этой истории возбуждено уголовное дело.

— Должна быть ответственность не только для нанимателей, но и, может быть, для сотрудников, которые получали такую зарплату, зная, что это незаконно, — сказал глава Госконтроля. — Чтобы избежать определенных противоречий (получается, что человек сам про себя говорит, что совершил нарушение), может быть, должен быть механизм освобождения от ответственности. Пока это просто идея.

Герасименко уточнил, что речь в данном случае может идти об административной ответственности.

Он также предложил выход из ситуации, когда работнику ставят условие: или серая зарплата, или увольнение.

— На каждом предприятии должен быть профсоюз, основная функция которого — защищать права работников, — считает Василий Герасимов.

Рассказал, что поможет и КГК:

— Продумаем, как это реализовать. Это может быть прямая линия, платформа на нашем сайте, куда люди могут обращаться.

 
 
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Вчера Александр Лукашенко, общаясь с председателем КГК Василием Герасимовым, говорил, помимо прочего, о зарплатах в конверте, которые должны быть искоренены. Позже...
 
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