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Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

02.03.2021 08:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У нас бодрящий утренний текст. Поискав в Каталоге, мы нашли несколько интересных кофемашин/устройств. Возможно, это будет подарок для кого-нибудь. Или купите сами себе из любопытства и ради зависти гостей. Нам было интересно попробовать, это точно.

Кофеварка AeroPress Go

У AeroPress Go интересная история. Модель Go появилась на рынке на рубеже 2019 и 2020 годов (первый AeroPress был представлен в 2005-м). Из преимуществ — легкость, компактность, удобство при путешествиях. При путешествиях… в 2020 году. Тем не менее культовость AeroPress, похоже, переживает пандемию.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Для тех, кто не слышал: AeroPress — это американская придумка изобретателя Алана Адлера, устройство, которое позволяет заваривать кофе, прогоняя напиток через фильтр за счет мускульной силы. В отличие от капельной кофеварки или заваривания в чашке, напиток прогоняется быстро за счет создаваемого давления. Пара десятков нажатий — и вся кофевкусоароматика у вас в чашке, а горечь — нет. В случае с моделью Go — еще и в любом месте, где есть горячая вода.

В комплекте устройство, складная мешалка, порционная ложка, контейнер для бумажных фильтров, решетка и чашка (она же чехол) с крышкой.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Пользоваться очень просто и интуитивно. В первый раз у вас получится просто забрать у молотого (помол — на ваш вкус) кофе все. Потом (а по AeroPress даже проводятся чемпионаты) даже может получиться крема. У нас нет времени на тренировки, а у вас обязательно получится.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Моется AeroPress очень просто: достаточно ополоснуть решетку и чашку/чехол. Грязи и пачканья рук нет: спрессованная таблетка выстреливается вместе с бумажкой-фильтром.

Батчбрю в Moccamaster

Не удивляйтесь ретродизайну голландской капельной кофеварки. Это не мода — она на самом деле старая. Как и способ приготовления кофе, который она предлагает. Говорят, в минских кофейнях сейчас мода на батчбрю. Наблюдается возвращение девяностых вслед за одеждой. Такой кофе наливали в любом американском фильме на видеокассетах. И мы узнали об этом тогда (на самом деле — намного раньше).

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

В общем, технология: большая порция кофе (помол чем крупнее, тем лучше) встречается с большой порцией нагретой воды — 60 граммов на 1 литр. Напиток по капельке стекает в кувшин. Он стоит на платформе подогрева и ждет, пока к ней с чашкой не подойдет очередной офисный сотрудник или клиент бистро.



В чем тогда хитрости, которые делают Moccamaster чуть более культовой кофеваркой? Достаточно для того, чтобы стоить почти 800 рублей? Начнем с одобрения ассоциации кофе категории спешелти. Они говорят, что все протестировали: кофемашина идеальна для дома и даже небольшого общепита.

Капельная кофеварка Technivorm Moccamaster KBG741 Select (оранжевый)
капельная кофеварка, 1520 Вт, корпус пластик/металл, используемый кофе: молотый, цвет оранжевый/черный
790 р.
1 предложение

Батчбрю хорош для бариста, потому что за несколько минут можно приготовить 6—10 порций кофе, которые будут сохранять товарный вкус и вид до часа, медленно окисляясь и поддерживаясь в тепле на подогреваемой платформе кофеварки.

Возвращаемся к голландской Moccamaster, которая умеет правильно подать воду нужной температуры в корзину с кофе.

Смачиваем бумажный фильтр и насыпаем 60 граммов кофе. Получается перевернутая горка 3—5 сантиметров высотой — то, что нужно.

Кофемашина начинает поливать нашу таблетку горячей водой. В трубке несколько отверстий — капает из каждого для равномерного замачивания. Равномерное замачивание — равномерная экстракция. Вкус, в общем. Можно экспериментировать с помешиванием.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Уверен, что при хорошем кофе и правильном заваривании вы сможете получить не меньшее удовольствие, чем Ринго и Иоланда.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Вторая кофемашина, которую привезли в офис для «батчбрюения», совсем другая. Она не вытянутая, а выступающая, поэтому легче зайдет в узкие места кухни. И еще стоит в два раза дешевле.

Капельная кофеварка Philips HD7767/00
капельная кофеварка, 1000 Вт, корпус металл/пластик, используемый кофе: молотый/зерновой, цвет нержавеющая сталь/черный
415 р.
21 предложение

Philips оснащена кофемолкой (можно сыпать и молотый). Значит, кофе будет готовиться с ароматом на всю кухню. Помол можно регулировать, как и степень крепости (их три). Также на электронном дисплее вы выбираете объем напитка — он измеряется в чашках (10 чашек = 1,25 литра).

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Эта модель более шумная и на пару минут медленнее, потому что менее мощная.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

Гейзерная капучиноварка Bialetti

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Гейзерная кофеварка Bialetti Mukka Express (2 порции)
гейзерная кофеварка, материал: алюминий, 220 мл, 2 порции, цвет: белый/черный
238 р.
8 предложений

Итальянская гейзерная кофеварка своим «коровьим» дизайном намекает, что ее тема — кофе с молоком. В нашем случае — с молочной пенкой (и все-таки с молоком!).

Работает это так: в нижнюю часть наливаете 150 мл воды, в верхнюю — около 170 мл молока. Нажимаете на большую черную кнопку и ставите на средний огонь. Все меры прорисованы внутри корпуса, поэтому не ошибетесь. Выбирать нужно только подходящие кофе и молоко (где побольше белка).

В процессе кофе начинает струйкой вытекать в емкость с молоком, потом выстреливает клапан, и в полученную смесь подается струя пара. «Кофемолоко» бурлит, пузырится, поднимается.

У вас получается две чашки а-ля капучино — с плотной пенкой наверху (ее придется доставать из кофеварки ложкой) и пломбирными нотками.

Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором
Интересные кофештуки: аэропресс, капельная кофеварка из кино и гейзерная с капучинатором

В качестве альтернативы — обычный гейзерный эспрессо и отдельно взбитое молоко. В Bialetti Mukka Express получается не совсем так, зато удобно. Из минусов — размер: она реально большая. Плюс наличие молока заставляет тщательно мыть все после приготовления. А обычная гейзерная кофеварка к мойке вообще относится равнодушно, даже не приветствует.

Благодарим Kitchen Coffee Roasters, 21vek.by, CaffeItaliano и Roast.by за предоставленные образцы техники и кофе.

 
 
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У нас бодрящий утренний текст. Поискав в Каталоге, мы нашли несколько интересных кофемашин/устройств. Возможно, это будет подарок для кого-нибудь. Или купите сами...
 
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