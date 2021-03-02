Годзилла, лыжница, солдат-грабитель. Что посмотреть в марте (видео)

Источник материала: Onliner В марте будет сразу несколько громких кинопремьер. Почти все релизы выпускаются после многочисленных пандемических переносов. Еще любопытнее, что многие блокбастеры выходят на стриминговых платформах. Если вдруг вам до смеха, то будут и комедия, и криминал, и боевик, и безумно дорогое (и, возможно, столь же бестолковое) зрелище.

«Райя и последний дракон» (4 марта, Disney+ и кинотеатры)

Новый мультик от Disney выйдет одновременно в кинотеатрах и на фирменном стриминговом сервисе компании. Типичная жертва пандемии, которую планировали показать еще прошлой осенью.





Лента расскажет историю воительницы Райи. Ей предстоит найти единственного оставшегося на земле дракона, который способен спасти мир от зловещих монстров Друунов. Трейлер не скрывает, что дракон найдется довольно быстро. Вот только спасение планеты затянется.

Авторы мультфильма вдохновлялись азиатской культурой, и ради такого дела съемочная группа даже отправилась в турне по Вьетнаму, Камбодже, Индонезии и другим экзотическим местам. Благодаря этому бюджет картины вышел солидный, а экшен-сцены должны напоминать о боевых искусствах родом из Азии.

«Белый снег» (с 4 марта, кинотеатры)

Режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина

Российский кинематограф нащупал золотую жилу и благодатную почву в одной теме — спорт. Можно и лишний раз транслировать в массы гордость за великих российских/советских спортсменов, и во взрослую драму поиграть. Иногда, хоть и редко, даже появляется по-настоящему годное кино. О потенциале «Белого снега» пока сложно что-то сказать, кроме шуток на тему названия фильма.





Сюжет, как водится, основан на реальной истории и даже биографический. Зрителям расскажут о Елене Вяльбе — пожалуй, самой прославленной российской лыжнице, на счету которой три олимпийских золота и 14 высших наград мировых чемпионатов. События ленты затронут как непростое детство будущей чемпионки, так и ее высший триумф в виде всех завоеванных золотых медалей на первенстве мира 1997 года в Норвегии.

Как обычно в подобных случаях, авторы картины много говорят о максимально приближенных к реальности тренировках актеров, а также о скрупулезном следовании исторической достоверности. Благо дело было не так уж давно.

«Поездка в Америку 2» (5 марта, Amazon Prime)

Режиссер: Крэйг Брюэр

В ролях: Эдди Мерфи, Жермен Фаулер, Арсенио Холл

Вы когда-нибудь замечали, что Эдди Мерфи не стареет? В последнее время он не так уж часто снимается, но если взять его из фильмов 1980-х и из современных картин, то разница не видна! Тем временем актеру уже под 60, и в это чертовски трудно поверить, глядя на трейлеры второй части «Поездки в Америку».





А первая вышла больше 30 лет назад, когда Эдди Мерфи было всего 27. В продолжении его герой уже не принц, а целый король. Новая поездка в США понадобилась для того, чтобы найти здесь своего внебрачного сына. Тот быстро находится и вместе с отцом возвращается в загадочную Замунду. Там наследнику престола предстоит раззнакомиться с многочисленными сестрами, тетями, дядями и военными генералами, мечтающими захватить трон. В общем, будет очень интересно.

Изначально вторую часть «Поездки в Америку» планировалось прокатывать в кинотеатрах. Однако Paramount, разочарованная финансовыми результатами «Довода» в пандемических условиях, решила продать парочку фильмов. Поговаривают, что Amazon выложила за новую работу Эдди Мерфи $125 млн.

«Земля кочевников» (11 марта, кинотеатры)

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр

В прошлом месяце этот предполагаемый триумфатор грядущего «Оскара» пробрался в интернет, а сейчас его можно будет посмотреть и в кинотеатрах. Кинокритики вдоль и поперек обласкали фильм «Земля кочевников», который уже отметился и на Венецианском, и на других кинофестивалях. Кроме того, Nomadland (название в оригинале) стал самым высокооцененным фильмом 2020 года, набрав на Metacritic целых 95 баллов из 100 на базе 34 рецензий. Сейчас, правда, количество рецензий выросло, а оценка упала до 93.





Лента рассказывает о пожилой американке, потерявшей работу и дом во время экономического кризиса. Героине дважды оскароносной Фрэнсис МакДорманд не остается ничего другого, кроме как погрузить свой нехитрый скарб в фургон и отправиться в путешествие по всей стране.

Отметим, что, в отличие от восторгов кинокритиков, обычные зрители встречают «Землю кочевников» без лишнего воодушевления. Некоторые отмечают, что ленту просто подогнали под новый формат киноакадемии, выбрав якобы острую социальную тему и назначив женщин разных национальностей в съемочную группу. Шедевр получился или нет, узнаем очень скоро.

«По наклонной» (12 марта, Apple TV+)

Режиссеры: Джо и Энтони Руссо

В ролях: Том Холланд, Сиэра Браво, Томас Леннон

Долгое время считалось, что это сильная заявка от сервиса Apple TV+, который пока как-то не особо радует подписчиков. «По наклонной» часто попадает во всевозможные рейтинги самых ожидаемых и оригинальных фильмов года. Технически лента интересна как минимум тем, что разбита на шесть глав, каждая из которых снята по-разному.





Сюжет же криминальной драмы основан на автобиографическом романе армейского медика Нико Уокера. Когда он вернулся из Ирака с посттравматическим синдромом, врачи прописали ему обезболивающий препарат, из-за которого мужчина плотно подсел на наркотики. Ради очередной дозы Нико подрядился грабить банки. Его арестовали почти десять лет назад.

Главную роль исполняет в последнее время очень старающийся вырваться из амплуа Человека-паука Том Холланд. По словам братьев Руссо, режиссеров «По наклонной», известных прежде всего по «Мстителям», Том настолько хорош в роли медика-наркомана, что достоин бороться за «Оскар». Впрочем, судя по первым отзывам на Metacritic, наград актеру, как и всей ленте, не видать. Несмотря на потенциально интересную историю, звездную команду киношников и интересный концепт, средний балл у картины на момент написания статьи составлял всего 46 из 100.

«Никто» (с 18 марта, кинотеатры)

Режиссер: Илья Найшуллер

В ролях: Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд

Невероятная карьера молодого российского режиссера Ильи Найшуллера. Всего пять лет назад он выпустил ураганный экшен «Хардкор» — и вот уже в Голливуде снимает сочные боевики с куда бо́льшими бюджетами. «Никто», конечно, не претендует на лавры инновационного кино, но может стать отличным подарком для любителей драйвовых перестрелок и погонь. Найшуллер в это точно умеет.





Хатч уже в солидном возрасте. У него жена, сын-подросток и спокойная жизнь американского обывателя. Однажды семейство ограбили, а Хатч не смог защитить свое добро. Теперь его троллят окружающие. Но однажды мужику все надоест, и он вспомнит былое, когда был крайне опасным киллером. С этого момента начинаются беготня, стрельба и кровища во все стороны.

У фильма «Никто» много общего с «Джоном Уиком». Обе картины — слегка переосмысленные боевики старой школы, жесткие, брутальные и драйвовые. Даже сюжетно есть сходства, а также среди авторов двух лент найдутся одинаковые персоны.

«Годзилла против Конга» (25 марта, HBO Max и кинотеатры)

Режиссер: Адам Вингард

В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл

В целом сюжет блокбастера можно описать тремя словами, из которых состоит название фильма. Вокруг схватки гигантов накрутили еще историю про организацию «Монарх», которая отслеживает жизнь монстров на планете и пытается разгадать тайну их происхождения на острове Черепа. Еще и девочку маленькую приплели, чтобы явно обозначить «хорошего» Конга.





Топовые стриминговые сервисы устроили настоящую борьбу за эту картину. Netflix был готов выложить за фильм более $200 млн. Но все-таки права на картину достались HBO Max. Это, в свою очередь, вызвало дикое недовольство в Голливуде. Все же «Годзилла против Конга» считается самым что ни на есть топовым блокбастером, которые на стриминговых сервисах до этого практически не заглядывали.

Режиссер Адам Вингард до этого ничем особо заметным не запомнился, кроме десятка в основном провальных ужастиков и триллеров. Впрочем, в лентах вроде «Годзиллы» роль режиссера сугубо техническая, а не творческая.

«Поступь хаоса» (с 25 марта)

Режиссер: Даг Лайман

В ролях: Том Холланд (снова), Мадс Миккельсен, Дэйзи Ридли

Экранизация одноименного романа, действия которого происходят в инопланетной колонии. Там основали город беженцы с умирающей Земли. Ребята одолели местную фауну, но заразились вирусом, из-за которого слышат мысли друг друга и вообще всех живых существ.





Женщин в поселении давно не осталось, мужчины сходят с ума из-за вируса, а главный герой — единственный оставшийся в городе подросток, которого мысли других пока не донимают, но вот-вот могут начать это делать. А тут еще неожиданная встреча с девушкой, которая прибыла с Земли.

У «Поступи хаоса» тяжелая судьба. Фильм хотели выпустить еще несколько лет назад, но из-за постоянных пересъемок релиз регулярно переносился. Собственно, до сих пор не факт, что лента выйдет в марте 2021-го. Не удивимся, если релиз перенесут перед самым показом.

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