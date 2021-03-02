Минчанин решил вернуть Ford Sierra былой блеск. Получилось?

Источник материала: Onliner В наше поле зрения попал отреставрированный экземпляр Ford Sierra ее последней версии — Mk. III. Владелец машины Михаил согласился поподробнее рассказать нам о процессе восстановления и опыте владения этим автомобилем. «Любовь к Sierra у меня, считай, с детства, — объясняет молодой человек. — Мне было лет восемь, когда я впервые увидел такую машину. Причем не обычную версию, а редкую модификацию Cosworth, которая в то время еще была вполне себе новинкой. Весьма и весьма редкий зверь, особенно в СНГ. С того момента данная модель стала занимать особое место в моем сердце».





Для начала

«Через пару лет после моего знакомства с Cosworth мой отец приобрел себе Sierra и ездил на ней практически без нареканий около десяти лет, — вспоминает автовладелец. — Учитывая все это, неудивительно, что, повзрослев, я захотел себе такой же автомобиль. Первая попытка восстановления, правда, не увенчалась успехом, поскольку экземпляр там был совсем дохлый. Зато на своей нынешней Sierra я езжу уже семь лет и останавливаться не собираюсь».





В Беларусь этот Ford 1992 года выпуска ехал через Москву из Бельгии. До Михаила у него было еще двое хозяев, но лишь первый владел машиной на протяжении долгого времени: «Достаточно почтенного возраста человек, автомобилем особо не пользовался. Он продал Sierra парню, у которого она побыла буквально год или два, после чего появился я. Всего $1000 — и машина моя».





Что, откуда, сколько?

Главной установкой нового владельца стала аутентичность вплоть до мелочей. Михаил старался приобретать только оригинальные детали, что в наших реалиях оказалось не так-то просто сделать. Что-то пришлось искать в Польше, России, Германии, Англии, Турции, Украине. «Те детали, которые можно найти в Беларуси, мягко говоря, не очень качественны, — откровенно говорит реставратор. — К тому же цены на них завышены просто невероятно. Почему так? Потому что белорусские продавцы хотят наварить на якобы дефицитных запчастях, хотя в Европе или в той же России эти самые запчасти имеют абсолютно адекватную стоимость. Бывает и так, что за условный клапан холостого хода просят $60, но при этом такого клапана даже нет в наличии».





Обвес Михаил поставил классический, RS. Именно такой вариант и предлагался для Sierra Mk. III. Практически все его элементы, за исключением передних (их привезли из Германии), удалось найти в Польше, а цена вопроса с учетом покраски и установки составила около $500. Редкий спойлер Cosworth нашелся в Могилеве за $100. По словам владельца, таких спойлеров в Беларуси всего штук пять. Руль приехал из Англии за $250. Фальшрешетка была куплена в России за $40. Из Турции привозились различные мелкие запчасти. Приборную панель делали на заказ украинские мастера.















Оригинальный задний диван (велюр в сочетании с кожей) шел в комплекте с сиденьями Recaro Comfort, которые со временем Михаил заменил на Recaro Sport, снятые, однако, с Opel. Свой выбор автомобилист мотивирует тем, что материал у этих сидений прочнее, нежели у найденных им версий для Ford (в то время компания Recaro производила практически идентичные сиденья для нескольких марок, в числе которых были и Ford с Opel). Цена — в районе $250. Перетяжку салона Михаил сделал своими руками, потратив около $100. Капот с «жабрами», как признается хозяин, — это подарок на день рождения.





«Все дело в том, что один человек продавал Sierra, — поясняет владелец. — Мне нужен был лишь капот. Целый год звонил, упрашивал — он ни в какую. Я уже и свой капот в дополнение к деньгам предлагал, готов был даже установить его и подогнать по цвету. Но все равно слышал „нет“. Решил попытать счастья в свой день рождения. И повезло! С учетом обмена капотами я отдал $150. А с дисками история была даже более интересной. Их я года три разыскивал по всяким барахолкам. Искал конкретно Centra R17 — такие ставились, например, на поздние Scorpio. Лично для меня эти диски идеально соответствуют Sierra. Есть, конечно, и другие достойные варианты, но этот ничто не переплюнет, на мой взгляд. В итоге я эти диски нашел в Бресте, они были для Audi. Купил за $270 и начал пескоструить, потому что состояние было аховое. Пескоструил, шпаклевал, грунтовал, красил... Прибавить к этому покупку резины, и конечная цена выйдет в районе $1000. Уже шесть лет прошло, всякие царапины на дисках снова появляются, но по сравнению с тем, что было изначально, это ерунда».





















Восьмиклапанный двигатель объемом 2 литра, который был установлен изначально, Михаил заменил на такой же, только 16-клапанный. Мотор взят с Ford Scorpio, его мощность составляет около 155 л. с., а пробег на момент приобретения был в районе 130 тыс. км. Текущий пробег — около 190 тыс. км. Автомобилем молодой человек пользуется постоянно, ставя его в гараж лишь в холодные и снежные зимы. Максимальная скорость, которой удалось достичь нынешнему владельцу Sierra на ровной дороге, — 210 км/ч. Все вместе: покупка, переборка, установка, подключение двигателя — обошлось в $1100. «Изначально с мотором возился не я, но после взялся за него самостоятельно, — уточняет хозяин. — Просто мне не очень понравилось, как сделали сторонние мастера: все гремело, стучало, шумело. Решил сам „откапиталить“, приобретал только проверенные детали либо сделанные на заказ».









Будущее проекта

Все восстановительные работы Михаил старался проводить сам. «Тут сказался мой неудачный опыт с покраской, — вспоминает он. — Мне ребята в мастерской так все описали, что я думал, мол, за $1500 будет качественный результат. Но там просто загрунтовали, зашпаклевали, облили — и готово. Я же ожидал пескоструйной обработки, трех слоев грунта, двух слоев краски, двух слоев лака... Короче, пришлось устроиться к ним туда на работу. Вместе с ежедневными обязанностями занимался своей Sierra.

По кузову практически ничего не менял. В своем нынешнем виде автомобиль впервые выехал на дорогу в 2018 году. Сколько я сюда вложил, не знаю. Особо не считал, да и без надобности. Я прекрасно понимаю, что вложенные в машину деньги ко мне не вернутся. Занимался восстановлением Ford для себя, для души. Нужно действительно гореть этим, иначе ничего не получится. Ну и еще нужно быть немного сумасшедшим. Результатом я доволен, хотя всегда есть что доработать. Например, думаю ускорить мотор — поставить кованые поршни, турбину, спортивные „мозги“. Хочу задний бампер заменить, потому что мне его поцарапали в первый же день после того, как поставил. Жутко обидно. Вообще, пластик на задних бамперах у автомобилей Ford — это бич просто, хрупкий словно стекло. Передние сиденья планирую сделать в тон заднему дивану. Они ведь не с одной и той же машины взяты, есть разница в цвете. Можно перетянуть потолок. В остальном по салону все, в принципе, имеется: электрозеркала, электростеклоподъемники, электролюк... Для полного кайфа не хватает разве что кондиционера и подогрева лобового стекла. Но это редкие и дорогие вещи, которые так просто не поставишь».







Ничто не идеально

В качестве слабых моментов Михаил выделяет датчики и сайлент-блоки. Сам он поставил себе сделанные на заказ полиуретановые. «Гарантия — 50 тыс. км, — делится владелец Sierra. — Я езжу не так уж много, поэтому мне хватает. То, что продается у нас, — полная ерунда. Якобы оригинальные сайлент-блоки прослужат километров 40, а якобы усиленные аналоги — 2000 км. Больше особых проблем при эксплуатации автомобиля не возникает. Подвеска неприхотливая, перебирать ее часто не надо. Что касается коррозии, то я за машиной в этом плане стараюсь следить. Тем более что и работаю в этой сфере — занимаюсь полировкой, химчисткой и дитейлингом автомобилей вместе с ребятами из GlobalClean. Хотя, безусловно, свою десятилетнюю гарантию кузов моей Sierra уже давно пережил. Со временем нужно все больше внимания уделять его поддержанию в надлежащем виде».





