Репетитор Евгений Ливянт: зачем школы душат проверками?

Источник материала: Onliner

Чтобы школа получила право выдавать документы государственного образца, она должна пройти аккредитацию. Существует перечень на 43 страницах, где указывается все, что должно быть в учебном заведении. Помимо этого, у санстанции, МЧС, других проверяющих и контролирующих органов есть множество отдельных параметров соответствия школы требованиям, большинство из которых вполне разумные, но хватает также вызывающих недоумение и даже заведомо невыполнимых.

Например, я не уверен, что в каждой школе есть свой сервер, DVD-проигрыватель и аквариум, что на всех школьных компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение. В этом же перечне оговорено, что компьютеры должны быть в каждом классе — требование разумное, но сегодня оно практически нигде не выполняется. Ничего не слышал о комнатах личной гигиены для девочек из расчета одна комната на 70 девочек 5—11-х классов, хотя это прописано в постановлении Министерства здравоохранения.

Уверен, что ни одна школа в стране — ни государственная, ни частная, ни в столице, ни тем более в деревне — в полной мере не соответствует всем прописанным стандартам. Кроме этого, в большинстве школ нарушаются нормы Кодекса об образовании по наполняемости классов, во многих школах учится гораздо больше школьников, чем предусмотрено проектной документацией.

При этом государственные школы проходят аккредитацию без особых проблем. Фиксируются какие-то недостатки, указываются сроки их устранения, и школа работает дальше. Если недостатки устранить невозможно, на них, как правило, просто закрывают глаза. Но когда речь заходит о частных школах, то от них требуют скрупулезного следования всем нормам.

Не считаю, что государственные школы стоит лишать аккредитации, пока в них не будут оборудованы биде и создан достаточный запас одноразовых масок. Я бы вообще обратил внимание на то, что требования к школам в большей степени напоминают требования к социальным приютам, а не к учебным заведениям.





На мой взгляд, результаты работы школ стоит оценивать по соответствию знаний выпускников тем оценкам, которые отражены в аттестате. Если оценки ставятся честно — школа проходит аккредитацию. Если нечестно — аккредитации, то есть права выдавать документы государственного образца, школу надо лишать. Потому что главная цель работы школы заключается в том, чтобы дети получали хорошее образование. Думаю, этот критерий в оценке школ важнее, чем наличие в них биде и аквариума.

Это простая истина признается во всех наших странах-соседях, именно поэтому сравнение школ по качеству получаемого в них образования происходит в Литве и России, Польше и Украине… Но не у нас. Почему? Быть может, потому, что результаты такого сравнения могут натолкнуть на плачевные мысли?

Зато уже второй год Министерство образования, кроме обязательной аккредитации школ, лоббирует еще и их лицензирование. И судя по всему, эта инициатива близка к успеху. Теперь одна и та же инстанция, одни и те же люди будут по одним и тем же критериям проверять одни те же учебные заведения, сначала называя это аккредитацией, а потом лицензированием. Или наоборот?

Уверен, именно частные школы в полной мере ощутят на себе давление таких двойных проверок. Что касается государственных школ, то учителям и руководителям школ придется теперь готовить в два раза больше документов: один пакет на лицензирование, второй — для аккредитации.

Казалось бы, лицензирование образовательной деятельности достаточно логично и обоснованно. Очень часто дополнительным аргументом его необходимости является обязательное лицензирование частных медицинских центров. Но количество частных медицинских центров, стоматологических кабинетов, лабораторий, в которых делают анализы, и аптек растет по всей стране. Они открываются в офисных и жилых зданиях, иногда даже в подвальных этажах, и условия лицензирования им это позволяют, а значит, требования лицензирования в медицине, вероятно, отвечают здравому смыслу.

А в системе образования ситуация иная: количество частных средних школ с государственной аккредитацией в стране не растет уже много лет…

На кого мы оглядываемся, выстраивая такую стратегию? Уверен, что многие удивятся, узнав, что уже в 2018 году 35,36% школ Китая были частными, а общее число учащихся в частных школах страны составило 53,78 миллиона человек. Ну и из последних новостей: победителем конкурса «Учитель года — 2020» в России стал учитель математики частной школы. Зайдите на сайт Лицея классического элитарного образования в Ростове — не пожалеете.

Читайте также: