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SpaceX снова отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

02.03.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская компания SpaceX второй раз за последние двое суток отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Сообщается, что запуск перенесен из-за плохих погодных условий в районе посадки первой многоразовой ступени ракеты, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, передает РБК.

«Запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США», — сообщили в SpaceX.

Накануне SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с микроспутниками Starlink за минуту и 24 секунды до запланированного старта. Причины отмены компания не сообщила.

Следует отметить, что речь идет о 17-й группировке спутников Starlink, которую изначально планировалось отправить на околоземную орбиту еще в январе.

 
 
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Американская компания SpaceX второй раз за последние двое суток отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.
 
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