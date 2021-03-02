Белнефтехим со 2 марта повышает цены на АЗС на 1 копейку

Источник материала: АФН

Концерн Белнефтехим со 2 марта 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Со 2 марта 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,75 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,85 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,07 руб., ДТ – 1,85 руб.

Это уже 5-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.