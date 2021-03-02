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«Пустые полки, дефицит и рост цен» – чего правительство добьется регулированием

02.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем чреваты последние решения властей по ценообразванию, оценивает предприниматель, эксперт по управлению и развитию бизнеса Геннадий Терпиловский.


Фото носит иллюстративный характер, источник: Вадим Ахметов, ura.ru

– Решение о резком поднятии НДС безусловно сказалось на ценах – ведь это налог, который всегда в итоге платит конечный потребитель. Но своим постановлением №100, ограничивающим рост цен на широкий ряд товаров, правительство попыталось переложить бремя уплаты взлетевшего НДС с конечного потребителя на поставщика. Тем самым уменьшив доход, в том числе оборотные средства, предприятий, серьезно усложнив им работу. Ведь еще в декабре никто из них не знал о том, что «условия игры» изменятся, — отметил Геннадий Терпиловский в комментарии Myfin.by.

Чем это чревато?


Во-первых, вымыванием оборотных средств предприятий, которые планировали свою работу исходя из заданных условий и строили соответствующие бизнес-модели, планы на год, исходя из совершенно иных значений НДС, – «декабрьских».

Во-вторых, предприятия, вынужденные погашать издержки из собственной прибыли, будут либо переносить бремя потерь на другие продукты, либо (речь о производителях, не могущих соразмерно поднять цены) вводить в линейки новые бренды, новые названия, чуть меняя состав этих продуктов, объем тары и так далее.

Третий путь, по которому также пойдет часть предприятий (как поставщиков, так и производителей) – это снижение качества продукции.

— Если говорить о белорусских производителях медпрепаратов, то они производят свою продукцию практически полностью из импортного сырья, — приводит пример эксперт. — И им придется изыскивать ингредиенты собственного (или белорусского) производства, так как НДС на импортные компоненты вырос вдвое – до 20%. В итоге пострадает качество продукции.

По его прогнозам, велика вероятность, что из-за введения ограничений по росту цен при одновременном росте НДС, производители и поставщики перестанут производить или завозить в Беларусь попавшие в перечень Совмина продукты и лекарства. Еще один момент – все эти ограничения могут вызвать рост серого рынка.

По оценке эксперта, рост цен на товары и услуги продолжится, а указанная в перечнях продукция либо исчезнет с полок магазинов и аптек, либо появится на черном рынке по более высокой цене (потому что они станут дефицитом), либо будет представлена в вариантах с ухудшенным качеством. Кроме того, желая компенсировать потери, участники рынка поднимут цены на другие продукты и лекарства.
 
 
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Чем чреваты последние решения властей по ценообразванию, оценивает предприниматель, эксперт по управлению и развитию бизнеса Геннадий Терпиловский.
 
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