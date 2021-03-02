Зачем арестовали членов стачкома Беларуськалия перед очередным раундом переговоров с Yara?

пишет Телеграм-канала Письма к дочери. — Ничто так символически не иллюстрирует блистательное одиночество белорусских властей, как отчет Минфина о состоянии государственного долга за январь, —Телеграм-канала Письма к дочери.





Я даже не о том, что они привлекли из-за границы всего 35 миллионов. В прошлом январе было в два раза больше, но всякое же бывает. Январь на январь не приходится. Я про список внешних кредиторов, который состоит ровно из двух пунктов.





Понятно, что никто не ожидал увидеть в этом списке ЕБРР, ЕС или Европейский инвестиционный банк. Они не понимают национальную психологию белорусских властей и денег давно уже не дают.





Но там же нет и кредитов от стратегического брата по дальней дуге. В смысле, Китая. Китайские банки выдают кредиты китайским компаниям, чтобы те поставляли в Беларусь китайское оборудование или строили здесь что-нибудь полезное для Китая. В том же Великом камне, например. Не то чтобы это были огромные деньги, но по несколько миллионов каждый месяц капало. В декабре вообще капнуло 35 миллионов. А в январе, получается, Китай уже белорусским Великим камнем не особенно интересовался.





Но ладно, Китай. У белорусских властей вроде есть братья и ближе. Так вот, в строчке, где обычно писали «кредиты правительства и банков Российской Федерации» остались слова только про правительство. От него белорусским властям досталось 25 миллионов. Это как раз деньги, которыми Россия кредитует строительство атомной станции. А братские банки, получается, себя как-то не очень по-братски вели.





Ты же помнишь, что в этом году властям надо платить по внешним долгам больше трех миллиардов. Вот, в январе они 35 миллионов привлекли, а 270 миллионов, как ты помнишь, заплатили. А ведь кроме трех миллиардов государственного долга есть же еще 158 миллиардов рублей долгов предприятий, которые, по правде говоря, от государственного мало чем отличаются. В смысле, все равно за них сейчас Минфин платит. А ты же в курсе, что способность Минфина находить деньги обратно пропорциональна способности милиции находить своих скрытых недоброжелателей.





Минфин не может найти деньги, белорусская милиция успешно находит новые поводы для арестов. Неделю назад это было присутствие на концерте, потом чтение в электричке, а в субботу уже вечеринка на личном подворье. Теперь на очереди, видимо, привлечение фанатов за отсутствие на футбольных матчах без уважительных причин. И вот, покане может найти деньги, белорусская милиция успешно находит новые поводы для арестов. Неделю назад это было присутствие на концерте, потом чтение в электричке, а в субботу уже вечеринка на личном подворье. Теперь на очереди, видимо, привлечение фанатов за отсутствие на футбольных матчах без уважительных причин.





Наверное, во всех этих блестящих спецоперациях белорусских спецслужб есть глубокий для них стратегический смысл. Но мне в голову что-то приходит только пословица об альтернативно одаренном, которому не стоит выполнять общепринятые религиозные ритуалы во избежание нанесения себе легких телесных повреждений.





Вот тут некоторые спрашивают: а зачем же власти арестовали членов стачкома Беларуськалия как раз перед очередным раундом переговоров с Yara? Да затем, что у них в голове эти два факта не состыкуются и вообще проходят по разным ведомствам. Это Беларуськалию нужно заключать контракт с Yara, а Минфину добывать деньги на рефинансирование внешнего долга. А милиции нужно выполнять план по задержанным.





И вот кто у нас в стране сейчас главнее? Всякие беларуськалии с минфинами или милиция? Чьи ведомственные интересы важнее? Не отвечай. Это был риторический вопрос.