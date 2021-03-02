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Зачем арестовали членов стачкома Беларуськалия перед очередным раундом переговоров с Yara?
Источник материала: Партизан
И кто сейчас в стране главнее.
— Ничто так символически не иллюстрирует блистательное одиночество белорусских властей, как отчет Минфина о состоянии государственного долга за январь, —
Я даже не о том, что они привлекли из-за границы всего 35 миллионов. В прошлом январе было в два раза больше, но всякое же бывает. Январь на январь не приходится. Я про список внешних кредиторов, который состоит ровно из двух пунктов.
Понятно, что никто не ожидал увидеть в этом списке ЕБРР, ЕС или Европейский инвестиционный банк. Они не понимают национальную психологию белорусских властей и денег давно уже не дают.
Но там же нет и кредитов от стратегического брата по дальней дуге. В смысле, Китая. Китайские банки выдают кредиты китайским компаниям, чтобы те поставляли в Беларусь китайское оборудование или строили здесь что-нибудь полезное для Китая. В том же Великом камне, например. Не то чтобы это были огромные деньги, но по несколько миллионов каждый месяц капало. В декабре вообще капнуло 35 миллионов. А в январе, получается, Китай уже белорусским Великим камнем не особенно интересовался.
Но ладно, Китай. У белорусских властей вроде есть братья и ближе. Так вот, в строчке, где обычно писали «кредиты правительства и банков Российской Федерации» остались слова только про правительство. От него белорусским властям досталось 25 миллионов. Это как раз деньги, которыми Россия кредитует строительство атомной станции. А братские банки, получается, себя как-то не очень по-братски вели.
Ты же помнишь, что в этом году властям надо платить по внешним долгам больше трех миллиардов. Вот, в январе они 35 миллионов привлекли, а 270 миллионов, как ты помнишь, заплатили. А ведь кроме трех миллиардов государственного долга есть же еще 158 миллиардов рублей долгов предприятий, которые, по правде говоря, от государственного мало чем отличаются. В смысле, все равно за них сейчас Минфин платит. А ты же в курсе, что способность Минфина находить деньги обратно пропорциональна способности милиции находить своих скрытых недоброжелателей.
И вот, пока
Наверное, во всех этих блестящих спецоперациях белорусских спецслужб есть глубокий для них стратегический смысл. Но мне в голову что-то приходит только пословица об альтернативно одаренном, которому не стоит выполнять общепринятые религиозные ритуалы во избежание нанесения себе легких телесных повреждений.
Вот тут некоторые спрашивают: а зачем же власти арестовали членов стачкома Беларуськалия как раз перед очередным раундом переговоров с Yara? Да затем, что у них в голове эти два факта не состыкуются и вообще проходят по разным ведомствам. Это Беларуськалию нужно заключать контракт с Yara, а Минфину добывать деньги на рефинансирование внешнего долга. А милиции нужно выполнять план по задержанным.
И вот кто у нас в стране сейчас главнее? Всякие беларуськалии с минфинами или милиция? Чьи ведомственные интересы важнее? Не отвечай. Это был риторический вопрос.
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И кто сейчас в стране главнее.
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