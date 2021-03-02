Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экономист рассказал, кто из стран хочет срочно "взорвать" ситуацию в мире

Очень часто тот, кто "взрывает" ситуацию, в итоге проигрывает, к примеру, Германия, начав две мировые войны, в обеих проиграла, а выигрывает чаще тот, кто вступает в схватку последним, как, например, США, рассуждает экономист.

"Кому сейчас нужно "взорвать" мир? Если посмотреть на всех участников, два из них заинтересованы в том, чтобы ситуацию максимальным образом тянуть, это США и Китай, просто потому что начало обвала лишает их большей части имеющихся у них ресурсов. Есть участник, который может тянуть довольно долго, это Россия. А есть участник, который очень хочет войти в игру, но у него совсем нет ресурса, это Великобритания. И она ждать не может, ей для того, чтобы стать полноценным игроком, нужна валютная зона, то есть полностью контролируемая территория, ресурсы которой будут обеспечивать возможности игры. Сегодня у нее такой территории нет", ― говорит Хазин.

Если Россия может ждать еще три года ― до выборов 2024, если США и Китай прилагают титанические усилия, чтобы оттянуть кризис, то для Великобритании чем быстрее он наступит, тем лучше, полагает эксперт.

"Чем быстрее произойдет кризис, тем больше у нее (Великобритании ― Sputnik) останется ресурсов на то, чтобы сформировать в рамках этого хаоса свою полноценную зону. Это голая экономика, здесь нет никакой конспирологии. И поскольку время не терпит, сложные механизмы применять нельзя. применять нужно механизмы простые ― это взрывать. Первая такая попытка ― это Кавказ. Мы видим, что Путин ее остановил", ― отмечает Хазин.

Заметно, как сегодня нарастает напряженность еще в нескольких местах, добавляет эксперт, и к этому также имеет отношений британская политическая элита.

"Мы видим очень активную политику Великобритании по созданию коридора Турция ― Польша через Одессу. Мы видим продолжение на Кавказе. И в западной Европе, где именно британские комиссары накручивают агрессивность мусульманских ячеек, мы видим, как Британия через Турцию работает даже на российском Дальнем Востоке", ― перечисляет он.

Если взрыв ситуации произойдет в этом году, то его готовит именно Лондон, всем остальным это крайне не выгодно, и тот, кто хочет этот взрыв предотвратить, должен прежде всего думать о том, как нейтрализовать Лондон, который к провоцированию ситуации вынуждают абсолютно объективные экономические проблемы, рассуждает Хазин.

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