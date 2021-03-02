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С глаз долой: Джоли избавилась от самого дорогого напоминания о Питте
02.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская актриса Анджелина Джоли все-таки продала дорогой подарок от бывшего мужа Брэда Питта: картина кисти Уинстона Черчилля обрела свой новый дом.
Новость о том, что Джоли намеревается
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Картина экс-премьера Британии Уинстона Черчилля "Башни мечети Кутубия"
Теперь же стало известно, что картина нашла своего нового хозяина и помогла Джоли не только избавиться от воспоминаний о Питте, но и подзаработать.
Полотно, которое Черчилль когда-то подарил 32-му президенту США Франклину Рузвельту, купили за еще более баснословные деньги - 11,5 миллионов долларов. Первоначальная стоимость картины оценивалась в 3-3,5 миллионов долларов. Таким образом, Джоли не только утерла нос бывшему, но и поставила настоящий рекорд для работ британского политика.
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Жемчужина арт-коллекции секс-символа Голливуда - картина самого Черчилля - ушла с лотка за $11,5 миллионов, значительно превысив изначальную стоимость.
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