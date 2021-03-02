С глаз долой: Джоли избавилась от самого дорогого напоминания о Питте

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Анджелина Джоли все-таки продала дорогой подарок от бывшего мужа Брэда Питта: картина кисти Уинстона Черчилля обрела свой новый дом.

Новость о том, что Джоли намеревается избавиться от всех напоминаний о Питте, шокировала поклонников. Прошло много лет с момента разрыва "мистера и миссис Смит", но от подарков актриса начала избавляться только сейчас. Первым лотом распродажи стала картина экс-премьера Британии - "Башни мечети Кутубия".

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN Картина экс-премьера Британии Уинстона Черчилля "Башни мечети Кутубия"

Теперь же стало известно, что картина нашла своего нового хозяина и помогла Джоли не только избавиться от воспоминаний о Питте, но и подзаработать.

Полотно, которое Черчилль когда-то подарил 32-му президенту США Франклину Рузвельту, купили за еще более баснословные деньги - 11,5 миллионов долларов. Первоначальная стоимость картины оценивалась в 3-3,5 миллионов долларов. Таким образом, Джоли не только утерла нос бывшему, но и поставила настоящий рекорд для работ британского политика.

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