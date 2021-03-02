ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С глаз долой: Джоли избавилась от самого дорогого напоминания о Питте

02.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Анджелина Джоли все-таки продала дорогой подарок от бывшего мужа Брэда Питта: картина кисти Уинстона Черчилля обрела свой новый дом.

Новость о том, что Джоли намеревается избавиться от всех напоминаний о Питте, шокировала поклонников. Прошло много лет с момента разрыва "мистера и миссис Смит", но от подарков актриса начала избавляться только сейчас. Первым лотом распродажи стала картина экс-премьера Британии - "Башни мечети Кутубия".

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Картина экс-премьера Британии Уинстона Черчилля "Башни мечети Кутубия"

Теперь же стало известно, что картина нашла своего нового хозяина и помогла Джоли не только избавиться от воспоминаний о Питте, но и подзаработать.

Полотно, которое Черчилль когда-то подарил 32-му президенту США Франклину Рузвельту, купили за еще более баснословные деньги - 11,5 миллионов долларов. Первоначальная стоимость картины оценивалась в 3-3,5 миллионов долларов. Таким образом, Джоли не только утерла нос бывшему, но и поставила настоящий рекорд для работ британского политика.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жемчужина арт-коллекции секс-символа Голливуда - картина самого Черчилля - ушла с лотка за $11,5 миллионов, значительно превысив изначальную стоимость.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки выбрали Автомобили года-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by