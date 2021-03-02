Снова оранжевый уровень опасности: какой будет погода 2 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар ― Sputnik. В Беларуси во второй день календарной весны местами пройдут небольшие осадки — будет мокрый снег и дождь, а утром местами туман, на дорогах гололедица, в связи с этим синоптики Белгидромета объявили желтый уровень опасности.

Сохранится высокая влажность воздуха — до 80%. Из-за плотного утреннего тумана видимость сократится до полукилометра.

Ветер западный, порывистый. Утром температура воздуха по всей Беларуси будет около 0°C. Однако из-за высокой влажности будет ощущаться на 3-5 градусов прохладнее.

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Днем в Витебской области +3°C, в Брестском регионе до +5°C. К вечеру по северу страны будет +2°C, в южных столбик термометра поднимется до +3°C.

Схожей погода будет и в ближайшие два дня. Без существенных осадков, в четверг возможен кратковременный дождь. Утром слабый туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, умеренный. Ночью от -4°C до +1°C, днем от +3°C тепла по северу до +10°C по югу.

Ближе к выходным грядет похолодание. Прогнозируется снег.

Ранее синоптики предупреждали, что потепление будет сменяться похолоданием. Все еще ожидаются снежные дни. А март не будет экстремально теплым. Поскольку такое бывает в том случае, когда снега мало, поверхность земли прогревается и воздух в таком случае нагревается быстро. Но в Беларуси февраль выдался очень снежным, местами количество выпавших осадков превышало месячную норму, и, чтобы растаяли такие объемы снега, нужно больше времени. О настоящей весне, отмечают метеорологи, можно будет говорить во второй половине марта.

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