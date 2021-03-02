Все черное: города в Италии засыпало пеплом от вулкана Этна – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Самый активный вулкан Европы снова ожил - утром в воскресенье кратер на юго-востоке Этны усилил свою активность. Фонтаны лавы достигали 300 метров в высоту. До пика активности вулкан дошел за час, а затем она начала спадать.

Через некоторое время Этна выбросила гигантский столб дыма и пепла, который ветер унес в восточном направлении. Черное облако закрыло небо, потом пошел дождь с примесью сажи и мелких камней.

Из-за песка, пепла и мелких камни были парализованы крупные магистрали, скорость на трассах упала до минимума.

По мнению вулканологов, "дружелюбный вулкан" (как называют Этну местные жители) меняется. Вулкан, который считали активным, но неопасным, становится все более взрывным - только в феврале он просыпался несколько раз .

Благодаря своей постоянной активности Этна была названа вулканом десятилетия ООН – или декадным вулканом. В 1996 году Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли было определено 16 вулканов, заслуживающих особого изучения ввиду того, что они представляют потенциальную опасность для людей. Эти вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения.

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