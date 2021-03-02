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Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной отвественности

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.

Работники, которые получают «серые» зарплаты, могут быть привлечены к административной ответственности. Если гражданин сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату в конвертах, он будет освобожден от ответственности.

Герасимов уточнил, что речь идет об административной ответственности, пишет TUT.BY.

Над выявлением таких фактов КГК работает совместно с МНС.

Рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат «в конвертах» ранее на встрече с Герасимовым предложил Александр Лукашенко.

Любопытно, что не так давно Павел Латушко рассказал о «тайных зарплатах» топ-чиновников. Экс-министр культуры утверждает, что белорусские министры, например, получают 600 евро в конвертах плюс к официальной зарплате. Павел Латушко признался, что и сам принимал такие конверты.

 
 
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За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник, считают в КГК.
 
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