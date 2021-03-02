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Получающих зарплату «в конвертах» планируют привлекать к административной отвественности
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.
Работники, которые получают «серые» зарплаты, могут быть привлечены к административной ответственности. Если гражданин сообщит контролирующим органам о том, что его работодатель платит зарплату в конвертах, он будет освобожден от ответственности.
Герасимов уточнил, что речь идет об административной ответственности, пишет
Над выявлением таких фактов КГК работает совместно с МНС.
Рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат «в конвертах» ранее на встрече с Герасимовым
Любопытно, что не так давно Павел Латушко
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За зарплату в конвертах отвечать должен не только наниматель, но и получающий ее работник, считают в КГК.
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