Источник материала: Хартия'97

Дефицит валюты в Беларуси: паника на финаннсовом рынке может стать фатальной 2.03.2021, 9:04

Девальвация — это еще самый «лучший» вариант.

На первых мартовских валютных торгах на БВФБ белорусский рубль сохранил свою стабильность как относительно доллара – доллар даже подешевел на 0,15%, так и относительно валютной корзины – ее стоимость тоже снизилась. И другой рубль – российский – тоже в начале марта укрепился к доллару, пишет «Инфобанк» .

Белорусский рубль был стабильным, особенно по валютной корзине, весь февраль, оказавшись в тройке самых устойчивых валют этого месяца в СНГ и Восточной Европе. А российский рубль вообще стал лидером февральского курсового рейтинга, так как он вырос к доллару больше всех остальных валют региона.

И если причины такой стабильности очевидны, особенно для российского рубля, и кроются они в глобальных экономических трендах, то насколько долго она продлится, особенно для белорусского рубля – намного более сложный вопрос.

Триллионы «напечатанных» в 2020 году долларов, призванных смягчить последствия коронакризиса и раскрутить маховик глобальной экономики через подогрев общемирового спроса, привели к классическим, точно по экономическим теориям, результатам: доллар США сильно подешевел, а нефть, как первый по очереди сырьевой товар раскручиваемого «печатным станком» нового экономического цикла, выросла в цене.

Индекс доллара USDX, представляющий собой отношение доллара США к корзине из 6 валют (евро, швейцарскому франку, фунту стерлингов, японской иене, канадскому доллару и шведской кроне) за 2020 год упал с 96,39 пунктов в конце 2019-го до 89,94 пунктов в конце 2020-го: мировое ослабление доллара за прошлый год составило 6,7%.





А нефть после обрушения в коронакризис с более чем $60/бар. до менее чем $20/бар. (по сорту «Brent»), поднялась к концу 2020 года свыше $50/бар.





Но в первые месяцы 2021-го падение доллара остановилось, а вот рост мировых цен на нефть резко ускорился, чему очень поспособствовали самые сильные за много лет морозы, особенно в нефтедобывающих районах США.

В итоге, за январь-февраль индекс доллара приподнялся на 0,92%, а нефть подскочила в цене на 27,7%.





Непосредственно в феврале доллар США усилился незначительно, всего только на 0,15% по индексу USDX (с 90,63 пунктов в конце января до 90,77 пунктов в конце февраля).

А вот нефть в этом месяце, наоборот, показала сильнейший рост своей стоимости – на 18,3% (в январе было +7,88%), в конце февраля подорожав до $67/бар. – максимума с января 2020 года, полностью вернувшись на докризисную ценовую позицию.





Также из-за морозов очень сильно выросли цены и на природный газ, в том числе в Европе. От удорожания углеводородов выиграли, конечно, нефтегазовые страны: февральский «нефтедолларовый дождь» принес им много денег.

В том числе в хорошем выигрыше оказалась Россия: российский рубль получил мощную валютную поддержку, а госбюджет и Фонд Национального Благосостояния России наполняются деньгами с такой скоростью, которой давно не было.

Например, рублевая цена нефти в России поднялась к концу февраля до 28-месячного максимума: последний раз нефть (по сорту «Brent») в российских рублях стоила столько, сколько сейчас, только в конце октября 2018 года.





И вот результат: российский рубль, а также, и по той же причине, казахский тенге, в феврале стали самыми укрепившимися к доллару США валютами в регионе СНГ и Восточной Европы.

В тройке лидеров февральского курсового рейтинга валют еще белорусский BYN-рубль, который вырос, опираясь на своего российского собрата: рубль России занимает половину валютной корзины Национального банка Беларуси, по которой идет курсовая ориентация, привязка BYN-рубля. А в феврале эта привязка была жесткой как никогда.

Самой же ослабевшей валютой февраля стал драм Армении, где после фактического поражения в военном столкновении с Азербайджаном начался политический кризис и общественные волнения.





Небольшое глобальное укрепление доллара США в первые два месяца 2021 года зеркально отразилось на евро: он ослабел к доллару по итогам января-февраля на 1,24%. А вместе с ним ослабли к доллару все национальные европейские валюты, в разной степени (от легкой до жесткой привязки) ориентирующиеся на общеевропейскую валюту.

Больше всех ослабла за этот период как раз европейская валюта – куна Хорватии. Хотя в аутсайдерах также и валюты СНГ, но только лишь из-за чисто январского их падения.

Лидером же курсового рейтинга января-февраля 2021 года стала гривна Украины, выросшая к доллару больше других валют региона СНГ и Восточной Европы. В прошлом месяце гривна была второй по росту, то есть она – второй месяц в лидерах.

Выросли к доллару за первые два месяца года еще только две валюты – тенге Казахстана и злотый Польши.





Итак, укреплению российского рубля способствовал чисто мировой экономический тренд – сильный рост цен на нефть и газ. А стабильность белорусского рубля была обеспечена Нацбанком Беларуси, удерживающим курс через привязку к валютной корзине, где половина ее – это российский рубль.

Исходя из этого, все просто: падение цен на нефть означает неминуемое ослабление российского, а, значит, и белорусского рубля. Сложность здесь, однако, в предсказании динамики нефтяных цен: текущие прогнозы различных мировых экспертов отличаются вплоть до диаметральных различий.

Одни утверждают, что с окончанием холодной зимы, восстановлением добычи нефти в пострадавшем от морозов Техасе, и, основываясь на том, что в Китае нефтехранилища близки к полному заполнению (Китай усиленно закупал нефть, когда она была дешевле), нефть не только не будет больше расти в цене и даже может подешеветь.

Другие говорят, что с восстановлением мировой экономики после коронакризиса спрос на нефть будет расти, и поэтому нет оснований для ее удешевления. Кроме того, есть мнения, что «напечатанные» доллары еще не в полной мере отразились на мировой инфляции – она еще будет ускоряться, в том числе и в сырьевом секторе.

Но если поведение российского рубля вполне предсказуемо – с падением цен на нефть он будет ослабляться, а с ростом цен на нефть – оставаться стабильным, и даже может немного укрепиться, то спрогнозировать ситуацию с белорусским рублем – намного сложнее.

Пока у Нацбанка есть средства и возможности удерживать стоимость валютной корзины, белорусский рубль будет двигаться с оглядкой на российский рубль, создавая видимость стабильности в целях предупреждения очередной паники на валютном рынке, которая сейчас уже может стать фатальной.

Но если подтвердится, что знаменитые февральские переговоры в Сочи закончились для сегодняшней белорусской власти безрезультатно – Россия денег не дала и не купила ни одного предприятия из списка «фамильного серебра» – современная экономическая модель в Беларуси окажется окончательно лишенной внешней финансовой подпитки.

В условиях необходимости постоянно обслуживать накопившиеся внешние долги, сумма которых исчисляется десятками миллиардов долларов (государственный долг и долги госпредприятий и банков). Это не может не привести к дефициту валюты в стране и, значит, росту стоимости, то есть девальвации BYN-рубля – раньше или позже. И это еще в лучшем случае.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .