Источник материала: Хартия'97

«Меня внутри аж колотит»: экс-защитник сборной Беларуси по футболу жестко раскритиковал власти 2.03.2021, 8:57

Олег Веретило

Олег Веретило рассказал, как народ восстал против несправедливости.

Белорусский защитник «Лиепаи» Олег Веретило высказался в интервью «Трибуне» об итогах выборов президента Беларуси в августе 2020 года и последовавших акциях протеста.

– Помню, после победы над «Минском» ты написал в инстаграме, что твои мысли все равно с народом.

– Я не мог написать по-другому. Глядя на все, что творится в Беларуси, о победах, о футболе не думал. Приехал домой, просмотрел новости, еще раз увидел, что творится в стране, и ни о какой победе думать не мог.

– Были моменты, когда вообще не мог сконцентрироваться на футболе?

– Конечно, и не раз. Я вообще не понимал, как играть, когда в стране такое происходит. Как показывать игру, выходить на поле, когда за пределами стадиона по всей стране происходит насилие над мирными гражданами. Каждый раз хотелось высказаться, выразить свое мнение, но этой жести было настолько много, что все время уходило бы на написание постов.

Я старался думать и о футболе, об играх, но все равно не мог понять, как в современном мире может происходить то, что творилось и творится в Беларуси. Я даже одного момента не выделю – все просто ужасно.

Когда с людьми поступают настолько жестоко, когда все нечестно и несправедливо, меня внутри аж колотит. А несправедливость и обман мы прекрасно увидели в Беларуси в прошлом году летом и осенью.

– Ты имеешь в виду в том числе выборы?

– Все мы прекрасно все понимаем, но, честно, не хотелось бы рассуждать на эту тему и подробно говорить о выборах.

– Как думаешь, что больше всего возмутило белорусов, почему они так массово вышли на акции протеста?

– Естественно, подсчет голосов на этих выборах. Никаких 80 процентов Лукашенко не мог набрать. Так что выборы откровенно были сфальсифицированы.

– У тебя было желание как-то обозначить свою гражданскую позицию на поле? Например, сыграть [за брестское «Динамо»] с белым браслетом.

– Так я в основном сидел на лавке в это время. Сейчас думаю, что можно было бы что-то устроить, например, надеть браслет или майку с определенной надписью, но в те моменты подобные мысли в голову не приходили.

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