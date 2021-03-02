Источник материала: Хартия'97

В Беларуси заработал обновленный КоАП: начались «сюрпризы» для водителей 2.03.2021, 8:45

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Что это за новшества?

С 1 марта в Беларуси вступил в действие обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Среди прочего он содержит новшества и для водителей.

Издание av.by напомнило водителям об основных положениях нового кодекса.

В документе смягчена ответственность (в основном за счет снижения размеров штрафов) более чем по 200 составам. Из КоАП исключили 110 действовавших ранее норм, а 230 санкций скорректировали. Между тем часть норм для автолюбителей стала жестче. В частности, за вождение в нетрезвом виде при степени опьянения от 0,3 до 0,8 промилле включительно полагаются штраф в 100 БВ и лишение права управления на 3 года (ранее — штраф от 50 до 100 БВ); свыше 0,8 промилле — 200 БВ и 5 лет.

В новом КоАП введена дополнительная градация ответственности за превышение скорости. На 30–40 км/ч — штраф от 3 до 10 БВ, если разница еще выше, то он увеличится в пределах от 8 до 12 БВ. За превышения, которые запечатлели камеры фотофиксации, штраф налагается по нижней планке ст. 18.12 КоАП: от 10 до 20 км/ч — штраф до 1 БВ, однако поскольку минимального размера штрафа нет, то наказание составит 0,5 БВ; от 20 до 30 км/ч — штраф в объеме 1 БВ; от 30 до 40 км/ч — штраф в размере 3 БВ; от 40 и более км/ч — штраф в пределах 8 БВ.

Разделена ответственность за управление транспортным средством без техосмотра и без страховки в зависимости от его принадлежности. Если авто оформлено на физлицо, то за допущенные нарушения ответит его владелец (до 3 БВ). Но если машина находится в собственности юрлица, наказание понесет не нанятый водитель, а организация (до 10 БВ).

В новом КоАП есть такой пункт, как освобождение от административной ответственности с помощью предупреждения (статья 8.3). Речь идет об административных проступках, то есть о незначительных нарушениях. При этом водитель должен быть согласен с правонарушением и до этого в течение года такого же проступка не иметь. К примеру, на непройденный техосмотр или разговор по телефону это новшество будет распространяться, а на нарушение скоростного режима — нет.

Штрафы для тех, кто ездит без «автогражданки», станут меньше. Раньше за это грозило от 3 до 5 базовых, отныне — от 1 до 3 базовых. Статья за управление транспортным средством без прав (ст. 18.14 КоАП) в части размеров штрафа правок не претерпела. По ч. 1 предусмотрен штраф от 5 до 20 БВ, при повторности в течение года (ч. 2) — от 20 до 50 БВ. Но в ч. 2 помимо штрафа теперь числятся общественные работы или административный арест.

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Изменены подходы в части сроков, в течение которых гражданин считается подвергнутым административному взысканию. В новом КоАП заложен дифференцированный подход: годичный срок сохраняется только для тех, кто совершил грубое правонарушение. Лицо с административным проступком не будет считаться подвергавшимся взысканию со дня исполнения наложенного взыскания (к примеру, уплаты штрафа), а значительное административное правонарушение нивелируют по истечении шести месяцев.

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