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Сухарево и Уручье вышли на акции протеста в Минске
Источник материала: Хартия'97
Сухарево и Уручье вышли на акции протеста в Минске
Белорусы готовятся ко Дню Воли.
В Минске прошли новые акции протеста революционных дворов и районов.
Сухарево призывает международные компании перестать поддерживать режим.
Партизаны Уручья встречают весну и готовятся ко Дню Воли.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы готовятся ко Дню Воли.
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