Источник материала: Хартия'97

Медики нашли самое действенное лекарство для здоровья мозга и тела 2.03.2021, 8:23

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Оно укрепляет скелет, борется со стрессом и способствует улучшению генов.

Малоподвижный образ жизни особенно во время пандемии угрожает нашему здоровью во многих отношениях, пишет турецкое издание Sözcü .

«Просто ходьба — лучшее решение проблем с сердечно-сосудистой системой, мозгом, мышцами и костями», — говорит специалист по неврологии Улудюз.

Особенно в период пандемии, совершая банковские операции в один клик на наших смартфонах, покупая продукты аналогичным образом, работая из дома, мы стали менее подвижными, чем наши бабушки и дедушки. Однако, чтобы наше тело не теряло форму и функционировало должным образом, движение просто необходимо. «Ходьба — самое простое, но самое эффективное лекарство, которое вы можете использовать для здоровья вашего тела, — отмечает специалист по неврологии, профессор, доктор Дерья Улудюз (Derya Uludüz). — Однако делать это нужно на открытом воздухе». Эксперт рассказала о пользе ходьбы.

Улучшает работу мозга

Регулярная ходьба снижает артериальное давление и защищает вас от сердечно-сосудистых заболеваний, повышает уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и снижает уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови. Таким образом вы можете защитить себя от таких заболеваний, как атеросклероз.

Ходьба помогает инсулину более эффективно снижать уровень сахара в крови. В некоторых случаях с помощью правильной диеты и физических упражнений можно полностью искоренить диабет второго типа.

Каждый ваш шаг за счет мышц посылает сигналы нервным клеткам и, следовательно, головному мозгу, обеспечивая образование новых нервных клеток. Это означает открытие большего количества каналов коммуникации между мозгом и телом. Кроме того, это улучшает настроение, подавляет депрессию, поддерживает здоровье мозга.

Укрепляет мышцы и кости

Слабые неиспользуемые мышцы делают вас склонными к травмам и хроническим болям. Ходьба увеличивает плотность мышц и костей.

Отсутствие физической активности на протяжении длительного времени приводит к повреждению организма свободными радикалами, которые причиняют вред клеткам и потенциально могут вызвать рак. Также ослабевает иммунная система.

Борется со стрессом

Физические упражнения — один из самых эффективных способов справиться со стрессом и снять тревогу. Такие химические соединения, как эндорфин, дофамин, которые вырабатываются в головном мозге при любой физической активности, уменьшают стресс. В частности, аэробные упражнения снижают уровень гормона стресса кортизола.

Во время движения ваш организм расходует энергию. Сжигаемая энергия поступает из глюкозы, которая хранится в организме в виде гликогена. С уменьшением гликогена ваш организм для удовлетворения возросшей потребности в энергии начинает преобразовывать жир и белок в глюкозу. Таким образом, с началом физической нагрузки ваши жировые запасы тают.

Способствует более здоровым генам

Проведенные исследования показывают, что даже один день физических упражнений может вызвать внезапные изменения генов мышечных клеток. Большинство данных генов участвуют в энергетическом обмене, инсулиновом ответе и воспалительных процессах в мышцах. Иными словами, занимаясь спортом, вы сможете обладать более здоровыми генами.

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