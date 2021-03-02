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Почему оппозиция призывает мировое сообщество признать режим Лукашенко террористическим
Источник материала: Навiны
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко объяснил в интервью группе финских газет Lannen Media (девять изданий), почему оппозиция призывает международного сообщество признать режим Александра Лукашенко террористическим.
«В современной Беларуси есть пытки, —
Руководитель НАУ также подчеркнул, что Беларусь нужна помощь со стороны Евросоюза, отметив, что для ЕС — «это тест на способность предотвращать насилие, пытки и унижения в самом сердце Европы».
Латушко заявил, что сторонники перемен не перекладывают ответственность с Беларуси на европейских политиков.
«Санкции не являются самоцелью. Они являются средством заставить представителей нелегитимной власти соблюдать закон и прекратить уничтожать белорусский народ. Да, санкции неэффективны — если их не применять», — подчеркнул политик.
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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко объяснил в интервью группе финских газет Lannen Media (девять изданий), почему оппозиция призывает...
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