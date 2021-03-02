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Почему оппозиция призывает мировое сообщество признать режим Лукашенко террористическим

02.03.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко объяснил в интервью группе финских газет Lannen Media (девять изданий), почему оппозиция призывает международного сообщество признать режим Александра Лукашенко террористическим.

Почему оппозиция призывает мировое сообщество признать режим Лукашенко террористическим

«В современной Беларуси есть пытки, — отметил Латушко. — Поэтому мы призываем признать режим Лукашенко террористическим. Он терроризирует белорусский народ. Если международное сообщество не сможет этому противостоять, это будет прецедент для других европейских стран».

Руководитель НАУ также подчеркнул, что Беларусь нужна помощь со стороны Евросоюза, отметив, что для ЕС — «это тест на способность предотвращать насилие, пытки и унижения в самом сердце Европы».

Латушко заявил, что сторонники перемен не перекладывают ответственность с Беларуси на европейских политиков.

«Санкции не являются самоцелью. Они являются средством заставить представителей нелегитимной власти соблюдать закон и прекратить уничтожать белорусский народ. Да, санкции неэффективны — если их не применять», — подчеркнул политик.

 
 
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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко объяснил в интервью группе финских газет Lannen Media (девять изданий), почему оппозиция призывает...
 
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